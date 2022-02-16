Süper Lig kulüplerinden, yayıncıların teklifleri sonrası devrim gibi öneri! 'Süper Lig TV' kurulacak ve...

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Süper Lig’in yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla önceki gün yayın şirketlerinden alınan teklifler kulüpler üzerinde adeta şok etkisi yarattı...

Teklifler bu sezon kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL’nin bile çok altında kaldı. En yüksek teklifin bile 2 milyar TL’yi bulmaması üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı...

SATILACAK DEKODER SAYISINA GÖRE KULÜPLERE ÖDEME YAPILABİLİR

Bu alternatiflerin ilki dekoderlerin kulüpler tarafından satılması. İhaleyi kazanan şirket, satılan dekoder sayısına göre Süper Lig kulüplerine yayın ödemesi gerçekleştirecek. Bunun için öncelikle yayıncı kuruluşun bu öneriyi kabul etmesi gerekiyor. İkinci ve en çarpıcı teklif ise tam anlamıyla bir devrim niteliğinde; “Süper Lig TV kurup, maçları kendimiz yayınlayalım."

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SÜPER LİG TV KURULURSA YAYINCILARDAN DESTEK ALINACAK

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi. Buna göre Süper Lig TV, yayın haklarını alacak ve ülkedeki TV şirketlerinden teknik destek talep ederek maçları yayınlayacak.

HER ŞEY CUMA GÜNÜ YAPILACAK SON TOPLANTIDA NETLEŞECEK

Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.