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Son dakika: TFF ile Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi toplantısı! Nihat Özdemir ve Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklamalar...

#Süper Lig Yayın İhalesi#TFF#Kulüpler Birliği

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ile Kulüpler Birliği'nin Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili gerçekleştirdiği komisyon toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Komisyon olarak bu teklifleri noter huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi yaparak kazanan yayıncımızla ya da yayıncılarımızla yola devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1'inci Lig müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihaleye katılabilmek için 36 tanesi yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma; IMG Media firması danışmanlığında İhale Komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin ihale şartnamesini edindi. Bugün saat 14.00'te sona eren firma teklifleri noter tarafından açılarak değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nhat Özdemir, "Yeni dönem yayın ihalesi döneminde son doğru geldik. Türk futbolu için çok önemli bir dönemdeyiz. Birlikte yaptığımız çalışmaları kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu sezon sonu itibarıyla Digiturk ile yayın anlaşmamız tamamlanıyordu. Yeni dönem için ihale yapmamız gerekmektedir. Bunun için TFF statüsüne istinaden 14 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa yayın ihale komisyonumuzu kurduk ve çalışmalara başladık. Ticari değeri en yüksek seviyeye çıkarmak hedefiyle yola çıktık. Türk futbolu için en iyi rakamı oluşturmak istiyorduk. Futbol ailesi olarak birlik ve berberlik içinde ortak çaba gösterdik. Özellikle Kulüpler Birliği Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve komisyonda yer alan başkanlarımız Ali Koç, Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'e teşekkür ederim, Komisyondaki mesai arkadaşlarıma, katkı veren diğer başkan ve yöneticilere de teşekkürlerimi sunarım. İhaleyle ilgili şartname hazırlanırken kulüplerimizin görüş ve önerileri çok önemliydi. Komisyonumuzda yer lan 4 kulüp başkanımızın da katılımıyla uyum içinde birçok toplantı yaptık ve konuları istişare ettik. Komisyonumuz danışman olarak 6-7 aday arasından IMG medyayı seçti ve kendilerinden de destek aldı. Sizlerin de önerileriyle bütün dünyadaki modelleri inceledik. Gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paketler üzerinde de odaklandık. Titiz araştırmalarımızın ardından Avrupa'da birçok ligde gereçli olan modellerden hareketle, bol seçenekler sunan, çoklu paket sistemi sunan özel bir şartnameyi de hazırladık. İhalemiz, bütün sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortaklarına açıldı. Şartnamemizi de hazırlarken ve ihale çalışmalarını sürdürürken danışmanımız IMG ve sizlerin görüşleri doğrultusunda birçok noktaya özen gösterdik. Son teklif tarihini de bugün olarak belirlemiştik. Bugün itibarıyla tarih ve saat noktalanmıştır. 36'sı yurt dışından 46 firma şartnameyi incelemek için almıştı. Türk futboluna katkı sağlamak isteyen ve ihaleye talip olan yerli, yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noter huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi yaparak kazanan yayıncımızla ya da yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız. Tekrar tüm komisyon üyelerimize, komisyonumuza danışmanlık yapan IMG Medya'ya, ihale tekliflerini temsil alan Deloitte Türkiye'ye, şartname hazırlanması sürecinde büyük emek veren profesyonellerimize teşekkür ediyorum. İhalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şunları söyledi:

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Son iki yıldır çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan kulüplerimizin en önemli gelirleri yayın gelirleri olduğu bir gerçek. Anadolu kulüplerimizin %80'ini yayın gelirleri oluşturuyor. Son zamanda yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sahada ve masada kulüplerimizi ciddi sıkıntılar içinde bıraktı. Yeni yayın ihalesinin kulüplerimizi tatmin edecek bir rakamla sonuçlanması, kulüplerimizin ekonomik sorunlarını atlatacak bir şekilde sonuçlanması en büyük temennimiz. Finansal irtiba kaybı, performans irtiba kaybına da sebep oluyor. Finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı halde Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilikten öte olur. Komisyonda görev alan kulüp başkanlarımıza, TFF yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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#Süper Lig Yayın İhalesi#TFF#Kulüpler Birliği

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