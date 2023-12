Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler'e saldırı sonrasında flaş karar! "Radikal kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız!"

Haberin Devamı

Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası Türk futbolunda 'skandal' olarak nitelendirilebilecek bir olay yaşanmıştı. Son düdüğün gelmesinin ardından koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Saldırı sonrasında yere yığılan Meler, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenerek darbedilmişti.

Yaşanan çirkin saldırının akabinde Faruk Koca tutuklanmış, Halil Umut Meler ise hastaneye kaldırılmıştı.

Süper Lig hakemleri de FIFA kokartlı hakeme destek olmak için Acıbadem Ankara Hastanesi'ne ziyarete gitti. Burada hakemler adına basın açıklamasında bulunan Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan'dan alınacak kararlara dair açıklama gelmişti.

"RADİKAL KARARLAR ALINMAZSA MAÇLARA ÇIKMAYACAĞIZ, GEREKİRSE YABANCI YÖNETSİN"

beIN Sports'un haberine göre ise Süper Lig hakemleri, 'Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece Maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin.' görüşünde birleşti.

Hakemlerin, kararlarını Halil Umut Meler'in taburcu olmasının ardından açıklayacakları ifade edildi.

HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: "KARİYERİMİZLE İLGİLİ KARARLARI DUYURACAĞIZ"





Süper Lig hakemleriyle birlikte hastane önünde toplanan isimlerden olan Arda Kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Tük hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve MHK, yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak durumumuz yok. Şu an tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığı ve ailesine kavuşması. Halil Umut Meler'in yanındayız. Sonrasında kendisi sağlığına kavuştuğunda Türk hakemler olarak bir araya gelerek geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız. Resmi kaynaklar haricinde duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. Çok fazla dedikodu dönüyor." şeklinde konuştu.

KALKAVAN: "ŞİDDET SARMALI"





Kardeşler'den sonra söz alan Mete Kalkavan ise "Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi mesleklerine olan saygılarıdır. Mesleğimize duyduğumuz saygı, şiddet sarmalına dönmüştür. Bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacağız." dedi.