Süper Lig ekibinin Alex de Souza ile anlaştığı iddiası

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Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ederken Süper Lig ekibiyle anlaştığı ileri sürüldü.

Son olarak ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adam, Süper Lig' sürpriz bir takımla dönmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştı.

ALEX DE SOUZA'YI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Haberde, Antalyaspor'un, Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı ve Brezilyalı antrenörü Antalya'ya getirdiği kaydedildi.

2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.

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Alex de Souza, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.