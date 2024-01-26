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Süper Lig ekibinde Burak Yılmaz dönemi! Ayrılık sonrası göreve getirildi

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#Süper Lig#Kayserispor#Burak Yılmaz
Süper Lig ekibinde Burak Yılmaz dönemi Ayrılık sonrası göreve getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 23:31

Teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kayserispor, teknik adamlık görevine Burak Yılmaz’ı getirdi.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım Uçar’dan boşalan teknik adamlık görevine Burak Yılmaz’ı getirdi.

Süper Lig’de teknik direktör Recep Uçar yönetimde aldığı başarılı sonuçlarla 3’üncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 

Sarı kırmızılı takımda Uçar’dan boşalan teknik direktörlük görevine ise son olarak Beşiktaş’ta görev yapan Burak Yılmaz getirildi. Yılmaz’ın yarın Kayseri’ye geleceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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#Süper Lig#Kayserispor#Burak Yılmaz

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