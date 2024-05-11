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Süper Lig ekibi Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti

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#Süper Lig#Kayserispor#Fenerbahçe
Süper Lig ekibi Kayserisporun uçağına yıldırım isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 18:51

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti.

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Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir.
Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#Kayserispor#Fenerbahçe

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