SÜPER LİG 38. HAFTA || Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi

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Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. İki takım bugün oynanacak maçla 78’inci kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin Süper Lig’de bugüne kadar oynadığı 77 maçta Trabzonspor’un 32, Ankaragücü'nün 16 galibiyeti bulunurken, 19 maç da berabere sonuçlandı. Diğer taraftan Süper Lig’in ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Ankaragücülü taraftarlar tribünde yer almazken, bugünkü karşılaşmada da ev sahibi Trabzonspor takımının cezası nedeniyle taraftarları tribünde yer alamayacak. İşte Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı canlı yayın bilgisi...

TRABZONSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü maçı bugün (26 Mayıs Pazar) saat 19.00'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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Trabzon Papara Park Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından anbean takip edilecek.

TRABZONSPOR ÜSTÜN DURUMDA

İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 77’si Süper Lig, 2’si 2’nci Lig ve 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere 83 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 77 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan Trabzonspor’un 32, Ankaragücü’nün 16 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 77 maçta Trabzonspor rakip filelere 125 gol atarken, kalesinde ise 67 göl gördü. İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.