Süper Kupa öncesi İsmail Kartal'ın stoper kararsızlığı: Oosterwolde mi Serdar Aziz mi?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın Riyad’da oynanacak Süper Kupa final maçında Galatasaray’a karşı sahaya süreceği 11’i büyük oranda belirlerken sadece savunmanın göbeğinde kararsızlık yaşıyor. Kartal, Djiku’nun yanında kimi oynatacağını henüz netleştirmedi. Asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen pazar günkü derbide Djiku ile birlikte iyi bir performans ortaya koyan Oosterwolde şu anda bir adım önde olsa da Kartal’ın hastalıktan yeni dönen 33 yaşındaki tecrübeli isim Serdar Aziz’i de tercih edebileceği belirtiliyor.