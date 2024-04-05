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Süper Kupa maçına çıkacak Fenerbahçe U19 takımında Semih Şentürk detayı! Lider durumdalar...

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray
Süper Kupa maçına çıkacak Fenerbahçe U19 takımında Semih Şentürk detayı Lider durumdalar...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 02:06

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı öncesi yabancı hakem ve erteleme talebini reddederken sarı lacivertlilerin U19 takımıyla sahaya çıkması bekleniyor.

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Sarı lacivertliler, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına yabancı hakem ekibi atanmaması ve karşılaşmanın tarihinin ertelenmemesi halinde U19 takımıyla çıkacağını açıkladı.

Federasyon, Fenerbahçe'nin yabancı hakem ve erteleme talebini kabul etmezken sarı lacivertliler sahaya U19 takımıyla çıkıp eksik kalarak hükmen yenik sayılmanın hesabını yapıyor.

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AYNI GÜN MAÇLARI VAR

Sarı lacivertlilerin U19 takımının aynı gün saat 12.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor ile maçının bulunması ise işleri biraz daha karmaşık hale getiriyor.

Fenerbahçe'nin bu karşılaşmaya diğer yaş gruplarından takviyeyle çıkarak bu sorunu çözmesi bekleniyor.

Süper Kupa maçına çıkacak Fenerbahçe U19 takımında Semih Şentürk detayı Lider durumdalar...

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SEMİH ŞENTÜRK ÇALIŞTIRIYOR

Fenerbahçe, Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkmaya hazırlanırken sarı lacivertlilerin efsane golcülerinden Semih Şentürk’ün çalıştırdığı genç futbolcular Elit A Ligi’nde liderlik koltuğunda oturuyor.

LİDER DURUMDALAR

U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta 11 takımın yer aldığı ve 16 haftanın geri kaldığı ligde sarı lacivertliler; 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 36 puanla zirvede.

Gol krallığında Trabzonspor'dan Poyraz Efe Yıldırım (13) yer alırken Fenerbahçe'den Çağrı Fedai de 12 golle rakibini ikinci sırada takip ediyor.

ADANA DEMİR MAÇINDA 5 İSİM KADRODA YER  ALDI

Fenerbahçe'nin dün Adana Demirspor ile oynadığı maçın kadrosunda U19 takımından 5 oyuncu yer aldı. Çağrı Fedai (santrfor), Efekan Karayazı (orta saha), Zeki Dursun (orta saha), Yusuf Akçiçek (stoper) ve Furkan Onur Akyüz (kaleci) kulübede bekledi.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray

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