Sultanlar Ligi'nin 'Hürrem Sultan'ı ortalığı karıştırdı! Devler istedi, kulübü sert çıktı

Haberin Devamı

Sultanlar Ligi'nde 8 hafta geride kalırken Muratpaşa Bld. Sigorta Shop’un Rus yıldızı Marina Markova rüzgarı esmeye devam ediyor.

Geride kalan 8 haftada en sürpriz performans Marina Markova'dan geldi.

'HÜRREM SULTAN' LAKABI

Başarılı performansıyla kısa süre içerisinde gündem olan ve taraftarların sevgilisi halinde Rus smaçör, saçlarının renginin de etkisiyle sosyal medyada Hürrem Sultan'a benzetildi.

LİGİN EN SKORERİ

22 yaşındaki smaçör, toplam 139 sayıyla ligin en skorer oyuncusu konumunda. Markova'yı Kuzey Boru'dan Wilhite Grace Sarah takip ediyor.

DEVLER YARIŞA GİRDİ

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Sultanlar Ligi'nde dev ekipleri VakıfBank ve Eczacıbaşı, Rus yıldız için yarışa girdi.

İki kulübün de bu transfer için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

MURATPAŞA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde Muratpaşa Bld SigortaShop, Marina Markova'yı takımda tutmaya kararlı olduklarını duyurmuştu.

İşte yapılan açıklamaları;

Muratpaşa Bld SigortaShop taraftarını ne takımımızdan ne de değerli oyuncumuz Markova'dan mahrum bırakmayacağız. Lig’e odaklı bir şekilde hırsımız ve mücadelemizle, takımımızın içerisindeki uyum ve mutluluğu maçlarımıza yansıttığımız gibi değerli taraftarımıza da yansıttığımızı düşünüyoruz. Çıkan asılsız haberlerin ilk olmadığının ve son olmayacağının da farkındayız. Görmezden ve duymazdan gelerek önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Hem deplasmandan hem kendi evimizde oynadığımız tüm maçlardan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. ‘’Power Is Yours’’ sloganıyla, engellere takılan değil engelleri aşan bir takımız. Takımımızın geçmişinden bugüne geldiği konum ve kazandığı maçlardan dolayı hayranlığınızın farkındayız. Hedefimiz daha birçok başarı ile yolumuza bugünden daha hırslı, daha mücadeleci ve daha başarılı ilerleyebilmektir.

DEVŞİRME İDDİASI DA VAR

Türkiye dışında da performansı gündem olan Marina Markova için bir ülkenin devşirme konusunda harekete geçtiği de belirtiliyor.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili Özlem Özçelik, "Bir ülke de devşirmek için işlemlere başlamak üzere. Ve o ülke de voleybolda hatrı sayılır bir ülke" ifadelerini kullanmıştı.

MARiNA MARKOVA HİKAYESİ

Natalya Markova ve Alexey Markov'un kızları olarak 27 Ocak 2001 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen Marina Markova, henüz çocuk yaşta sporla iç içe büyümeye başlar.

2019-2020 sezonu ise Markova’nın o zamana kadar ki kariyeri için önemli bir değişikliğe sahne olacaktır. 2019 yılı Ekim ayında Syracuse sezona üst üste dört mağlubiyetle başlar ve ciddi bir orta oyuncu problemi yaşar.

Transfer dönemi de sonlandığından dışarıdan bir oyuncunun katılımı mümkün olmaz. Antrenör Leonid Yelin ise çareyi 1,98’lik smaçörü Markova’yı orta oyuncu pozisyonuna çekmekte bulur. Marina daha önce St. Petersburg’da az da olsa orta oyuncu olarak oynasa da bunu o seviyede ne kadar yapabileceği merak konusudur. Koç Yelin’e bu değişim sorulduğunda ''Hiçbir şüphem yok, bizim çözümümüz Markova'' diyerek oyuncusuna olan güvenini açıkça ifade eder.

Haberin Devamı

Markova ise bu pozisyon değişimine çok sıcak bakmaz çünkü daha az hücumun kendisine geleceğini düşünür ve yeteri kadar kendini gösteremeyeceğine inanır. Ancak o dönemki en etkili hücum silahı olan tek ayak hücumlarını ortadan yapmak hâlâ oldukça mümkündür.

Koç Yelin'in sistemi de orta oyuncuları işin hücum tarafında Avrupa'da olduğundan çok daha fazla kullanmaya yönelikti ve iki smaçör pozisyonu Polina Shemanova ve Ella Saada'ya aitti. Yani Markova'nın kesintisiz süre bulması için de bu değişim bir bakıma daha faydalı olacaktı.

Orta oyuncu olarak çıktığı ilk maç Duke Üniversitesi'ne karşıdır ve o maçta Markova yaptığı tam 11 blokla o sene bir maçta en çok blok yapan ikinci Syracuse oyuncusu olur. Son sette aldığı üç kritik sayı galibiyete yetmese de Markova’nın performansı herkesi çok etkilemiştir.

Haberin Devamı

Maçtan sonra Başantrenör Yelin ''Sanki yıllardır bu pozisyonda oynuyormuş gibiydi. O genç bir oyuncu, hücumda top istemesi gayet doğal, biz de bunu düşünerek onu maç boyunca bulmaya çalıştık ve Marina da bunun bu şekilde devam ettiği sürece orta oyuncu olarak oynamayla bir problemi olmadığını söyledi'' sözlerini sarf eder.