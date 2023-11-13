VAR odasına saldırı! Görülmemiş olay, Brezilyalı yöneticiden baskın, kararlar...

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Gremio-Corinthians maçında yaşanan olay, Brezilya Serie A'da ya damga vurdu.

PENALTI BEKLENTİSİ VE KIRMIZI KART KARARI

Karşılaşmanın ilk 6 dakikasında verilen kararlara Corinthians cephesi tepki gördü.

İlk olarak konuk ekipte Matheus Bidu, Gremiolu Joao Pedro ile girdiği mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Corinthians cephesi uzun süre penaltı itirazlarında bulundu ancak oyun devam etti.

Sonrasında Gremio'nun atağında Lucas Besozzi yerde kaldı. Corinthianslı Bruno Mendez, yaptığı faul sebebiyle öne sarı kart görürken VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Corinthians'ta teknik direktör ve oyuncular iki pozisyon için de yoğun itiazlarda bulundu.

YÖNETİCİDEN VAR'A A BASKIN

Bu kararlara öfkelenen Corinthianslı yönetici Alessandro Nunes, devre arasında VAR odasına girmeye çalıştı.

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Odaya girmeye çalışan yöneticiye görevliler müdahale etti ve Nunes odaya giremedi.

CORINTHIANS KAZANDI

İki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamlarken Corinthians 1-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı.