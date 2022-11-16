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Steve Clarke: 'Türkiye maça iyi başladı ve maçın başında baskılı oynadı'

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#İskoçya#Milli Takım#Clarke
Steve Clarke: Türkiye maça iyi başladı ve maçın başında baskılı oynadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 23:50

A Milli Futbol Takımı’na 2-1 yenilen İskoçya Milli Takımı’nda teknik direktör Steve Clarke, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası’nda yer alır" dedi.

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Diyarbakır Stadyumu’nda A Milli Futbol Takımı’na 2-1 yenilen İskoçya Milli Takımı’nda teknik direktör Steve Clarke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Steve Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası’nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor. Türkiye maça iyi başladı ve maçın başında baskılı oynadı. İlerleyen dakikalarda oyunu dengeledik. Duran toptan bir gol yedik. Böyle maçlarda atılan ilk gol önemlidir. Ondan sonrasında ilk golü çevirmek zor oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin iyi oynadığını söyleyebiliriz. Futbolda yeniden yapılanan bir ülke olduk. Türkiye’nin çok kaliteli oyuncuları var. İki takımın da Avrupa Şampiyonası’na katılmak için elinden geleni yapacağını, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağını biliyorum. Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası’nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor" diye konuştu.

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#İskoçya#Milli Takım#Clarke

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