Türkiye-İskoçya maçında bir ilk yaşadı! Dikkat çeken gol sevinci ve 3 yıl sonra Hakan Çalhanoğlu...

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A Milli Takım'ın İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında bir ilk yaşanırken dikkat çeken anlar ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'DA TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Türkiye -İskoçya milli maçına Diyarbakır ve çevre illerden gelen futbol severler büyük ilgi gösterdi. Bayraklarıyla stada gelen taraftarlar marşlarla futbolculara moral verdiler

CENK TOSUN VE ARDA GÜLER'E BÜYÜK İLGİ

Diyarbakır’daki futbolseverler maç öncesi ısınma hareketleri sırasında Beşiktaş’ın ve milli takımın golcüsü Cenk Tosun’u tribünlere çağırarak alkışladılar. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler’e de maç öncesi kamp yapılan otelde gençler ilgi gösterirken fotoğraf çektirme yarışına girmeleri dikkat çekti.

OZAN KABAK BİR İLK YAŞADI

Karşılaşmanın 18. dakikasında direğe takılan Ozan Kabak, 40. dakikada şık kafa vuruşuyla rakip ağları havalandırdı. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

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HAKAN ÇALHANOĞLU 3 YIL SONRA...

Bu golde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu ise Ekim 2019’dan bu yana ilk kez milli formayla frikikten gol pası verdi.

ANLAMLI SEVİNÇ

OZAN KABAK, golden sonra Uluslar Ligi'nde son oynanan Faroe Adaları ve Lüksemburg maçlarının ardından yoğun eleştirilere maruz kalan teknik direktör Stefan Kuntz'a koştu. Diğer oyuncular da peşinden gitti ve milli oyuncular gol sevincini hep birlikte yaşadı.