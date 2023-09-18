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Stefan Kuntz’un kredisi bitti, 1 numaralı aday Joachim Löw! Milli Takım'da alternatif isimler Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın...

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#A Milli Futbol Takımı#Stefan Kuntz#Futbol
Stefan Kuntz’un kredisi bitti, 1 numaralı aday Joachim Löw Milli Takımda alternatif isimler Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 07:00

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü ile yollar ayrılıyor. Stefan Kuntz’un gönderilmesi konusunda görüş birliğine varan TFF Yönetim Kurulu üyeleri, son kararı yarınki toplantıda verecek. Gönderilme ihtimali yüzde 99 olan Alman teknik adamın yerine 1 numaralı aday; vatandaşı Joachim Löw. Yerli hoca getirilmesi kararı çıkarsa Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.

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A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi sona eriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve milli futbolcular hakkında söylediği bazı sözler nedeniyle Alman hocanın görevine son verme konusunda görüş birliğine vardı.

Kuntz’un durumu TFF yönetiminin yarın yapacağı toplantıda netleşecek, ancak yolların ayrılma ihtimalinin yüzde 99 olduğu öğrenildi.

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İLK ADAY JOACHIM LOW AMA YALÇIN, KOCAMAN VE ÇALIMBAY DA GÜNDEMDE

Toplantıda yapılacak oylamada ayrılık kararı çıkarsa hemen teknik direktör arayışına başlanacak.

Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Alman hocanın yerine 1 numaralı aday; vatandaşı Joachim Löw. Yerli tercih edilirse Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.

Dün bazı medya organlarında ismi ortaya atılan Vincenzo Montella’nın şansının son derece düşük olduğu belirtildi. Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay da bulunuyor.

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KENAN KOÇAK’IN DURUMU YENİ HOCAYA BAĞLI

Yeni hoca kısa sürede belirlenirse Kuntz’un birinci yardımcısı Kenan Koçak ve teknik ekipte yer alan diğer antrenörler de gönderilecek. Süreç uzarsa Koçak ve antrenörler görevlerine devam edecek, bu durumda A Milli Takım’ın, Hırvatistan’la 12 Ekim’de deplasmanda oynanacağı 2024 Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasına Kenan Koçak yönetiminde çıkması gündeme gelecek.

BÜYÜKEKŞi O SÖZLERDEN SONRA DESTEĞiNi TAMAMEN ÇEKTi

EURO 2024 elemelerindeki istikrarsız grafiğe rağmen bugüne dek Stefan Kuntz’un arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler, Alman teknik adamın 4-2’lik Japonya maçı sonrası futbolcuları suçlayan sözleri sonrası tutumunu değiştirdi. Büyükekşi, bu konudaki düşüncelerini Milliyet yazarı Attila Gökçe’ye ‘Kuntz kendi bacağına sıktı’ sözleriyle ifade etmişti.

KUNTZ’UN MiLLi FUTBOLCULARA YÖNELiK ELEŞTiRiLERi TÜM ŞANSINI TÜKETTi

1-) Futbolcular yüzde yüzünü vermedi, bu benim canımı acıtıyor.
2-) Saha ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!
3-) Kimse teknik direktörü korumuyor, hep sorguluyor.
4-) Bazı oyuncular fiziken yetersiz, iyi çalışmıyorlar.

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#A Milli Futbol Takımı#Stefan Kuntz#Futbol

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