Stefan Kuntz: 'Salih ya da Umut'a karşı alınmış bir karar yok'

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi C Grubu’nda bugün oynanacak Lüksemburg maçı için düzenlenen basın toplantısında çok eleştirilen oyuncu tercihlerine açıklık getirdi. Alman teknik adam; Beşiktaşlı Salih Uçan ile Trabzonsporlu Umut Bozok’un neden kadroya davet edilmediğini ve İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci’yi tercih etmesinin sebeplerini şu sözlerle anlattı:

AMAÇ SAHADA OTOMATİKLEŞTİRMEK

Mayıs-haziran döneminde açıkladığımız kadroyu korumak istedik. Farklı oyuncuları toplamak, bence mantıklı bir şey değil. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmek. İkinci de takım ruhuydu. Sakatlıklar olmasaydı, kadroyu asla değiştirmeyecektik.

TÜM TEKNİK ADAMLARLA GÖRÜŞEREK BİLGİ ALDIK

Süper Lig’de maç kaçırmadan izledik. Oyuncuların oynadığı kulüplerin teknik direktörleriyle de konuştuk. Kenan Hoca; Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan ile görüştü. Ben de Jorge Jesus ve Ömer Erdoğan ile görüştüm. Oyuncu seçimi kararları hiçbir futbolcu ya da kulübe göre verilmiyor.

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TOLGA BİZİ BİLİYOR VE FİZİĞİ İÇİN ÇAĞIRDIK

Tolga Ciğerci; bizi biliyor. Fiziksel özelliklerinden dolayı davet edildi. Uzun boylu, defansif yönü güçlü bir oyuncu. Faroe Adaları da uzun ve fizikli. Onlara karşı reaksiyon verebilir.

İSMAİL POTANSİYELİNİ GÖSTERDİ VE MÜCADELECİ

İsmail Yüksek; genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren bir isim oldu. Dorukhan ve Salih Özcan’ı kaybettik. Mücadeleci bir oyuncu düşündük, onu aldık. Tüm teknik adamlara da görüşmelerde dürüstçe bilgi verdiği için teşekkür ederiz.”

STEFAN KUNTZ'DAN 'BURADA OLURUM-OLMAM' GÖNDERMESİ

“İlk yılımızı değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Şu an amacımız Uluslar Ligi. Burada olurum ya da olmam... Ancak EURO 2024’e elemelerle gidemezsek, ikinci bir şans olarak Uluslar Ligi’ni cebimizde tutmamız gerekiyor” diyen Kuntz “Neden burada olursam dediniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Espri anlayışıma hakim olmadığınız için anlamamış olabilirsiniz. Orada biraz iğneleyici dokundurma yaptım. Hepsi bu. Şöyle diyelim o zaman, UEFA Uluslar Ligi’ni umursamıyorum. EURO 2024 Elemeleri’nden direkt turnuvaya gideceğiz.”