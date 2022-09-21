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Luc Holtz: 'Türkiye’yi iyi analiz ettik'

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#Milli Takım#Lüksemburg#Uluslar Ligi
Luc Holtz: Türkiye’yi iyi analiz ettik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 18:48

Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz, Türkiye’yi iyi analiz ettiklerini belirterek, puan almaya çalışacaklarını söyledi.

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında Lüksemburg yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Türkiye ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ile oyunculardan Lars Gerson, mücadelenin oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Henüz kadroya karar vermediğini söyleyen Luc Holtz, "Buna antrenmandan sorna karar vereceğim. Kafamda birkaç isim var. Türkiye çok iyi bir ekip. Çok iyi bir takım. Takım gibi hareket eden bir takım. Kadroyu oluşturmak için son akşam. Türkiye’nin nasıl bir kadro çıkaracağını düşünerek yarınki kadroyu oluşturmaya çalışacağım. Türkiye’yi iyi analiz ettik. İyi bir maç oynayabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin kalitesinin farkındayız. Mental ve fizik olarak hazırlıklı geldik. Yarın akşam çok iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Stefan Kuntz, başarılı bir geçmişe sahip bir hoca. Bu da ayrıca bizim için önemli bir unsur olacak. Zor bir takım. Hiç kolay bir maç olarak da görmedik. Puan almaya çalışacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Eksik yanlarını biliyoruz. Savunmaya çok önem vereceğiz. Ancak topla oynadığımız zamanlarda da kendi kalitemizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

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Türkiye'nin dikkat edilmesi gereken oyunculara sahip olduğunu ifade eden Holtz, "Hepsi ayrı ayrı kalitede. İlk maçta bize çok tehlikeli pozisyonlara giren Türk oyuncular oldu. Bunu iyi hatırlıyoruz. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bunun farkındayız. Yarın akşamda buna göre önlemler almamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Lars Gerson ise, yarınki maç için çok hazır hissettiğini ve oynamak için can attığını söyledi.

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#Milli Takım#Lüksemburg#Uluslar Ligi

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