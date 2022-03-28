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Stefan Kuntz: Merih ve Çağlar bu sistemde oynuyor, İtalya maçına 3'lü savunmayla çıkacağız

#A Milli Takım#Burak Yılmaz#Hakan Çalhanoğlu
Stefan Kuntz: Merih ve Çağlar bu sistemde oynuyor, İtalya maçına 3lü savunmayla çıkacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi konuştu. Alman hoca, üçlü savunmaya devam edeceklerinin sinyallerini verdi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalar yaptı. Kuntz, Portekiz maçında olduğu gibi İtalya sınavında da üçlü savunmayı deneyeceklerini ifade etti.

Kuntz'ın açıklamaları şöyle;

Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi.

Merih, İtalya'da; Çağlar, İngiltere'de zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü bazen de 4'lü oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın. Ben bu sistemi zaten oyuncularımla konuştum. Onların da hoşuna gidiyor.

Takımda hiç kimse bu sistem değişikliğini yaptığımız için rahatsız değil. Takımım Portekiz maçının ilk yarısında yeterli cesareti gösteremedi. Ben de soyunma odasında 'Eski sistemle mi oynamak istiyorsunuz?' diye sordum. Onlar da bana 'Hayır, tek ihtiyacımız olan cesaret.' dedi.

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Salih Özcan hakkında yöneltilen soruyu da cevaplayan Alman çalıştırıcı, "Almanya ile devam etseydim Salih'i olimpiyatlara götürecektim. Ben Türkiye Milli Takım TD olduktan sonra bana telefon etti, Türkiye için oynamak istediğini söyledi. Ailesi, Köln kulübü ve TFF süreci oldukça hızlı halletti." dedi.

"SONER DİKMEN'İN KİMİN YERİNE ALACAKTIM?"

Kuntz, "Süper Ligi ikincisi Konyaspor'dan neden oyuncu çağırmadınız?" sorusuna ise "Birini zaten davet ettik, ama sakatlığı nedeniyle (Abdülkerim Bardakcı) gelemedi. Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım? Berkan Kutlu diyorsunuz ama Avrupa'da birçok maç oynadı ve tecrübe edindi. Ayrıca kendisi sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum." cevabını verdi.

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#A Milli Takım#Burak Yılmaz#Hakan Çalhanoğlu

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