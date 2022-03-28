A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın ardından yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu

Haberin Devamı

A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım hocası Stefan Kuntz ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Çalhanoğlu'nun sözleri şöyle;



'SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM'



Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. İnşallah gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor. Emre Abi ve Arda Abiyle oynadım, şimdi Burak abi aramızdan ayrıldı.

İTALYA MAÇI...



İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Yarınki maç bizim için önemli. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. İnşallah yarın iyi bir maç izleriz. 3'lü savunmadan memnunum, Inter'de de bunu oynuyorum. Artık bizim de bu sistemde oynamamız istiyorum. Avrupa elemelerinde herkes böyle oynuyor. Zaman zaman zorluk yaşayabilirsiniz. Portekiz'e karşı zorluk yaşadık ama ikinci yarıda pozisyonlar da bulduk.

Haberin Devamı

'BURAK AĞABEYİN ÜZÜNTÜSÜNÜ KİMSE HİSSEDEMEZ'



Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. Çok üzgündük. Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş milli takım için. Biz onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bize her zaman sahip çıktı. Ben yine buradan teşekkür ediyorum.