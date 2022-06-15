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Stefan Kuntz: "Harika bir takım ruhu gördüm"

#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Litvanya
Stefan Kuntz: Harika bir takım ruhu gördüm

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

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A Milli Takım’ın teknik direktörü Stefan Kuntz iyi bir dönem geçirdiklerini dile getirdi. Haziranda oyuncularla en uzun vakitlerini geçirdiklerini belirten Kuntz, “Biz milli takımın her katmanını nasıl iyileştiririz diye düşündük. Yoga seansları yapıldı, mental workshoplar yapıldı. Milli takım oyuncularından beklenen değer nedir, onların çalışmasını yaptık. Bir poster oluşturduk ve odalara astık. Oyuncular da kendilerinden ne beklendiğini gördüler. Oyuncularla birlikte vakit geçirdik, onları tanıma fırsatı bulduk. Bugünkü karşılaşmada yüzde 90’ın üzerinde bir pas oranı yakaladık ki o da beni çok mutlu etti” dedi.

"HARİKA BİR TAKIM RUHU GÖRDÜM"

Kuntz, “Sonuçları elde ettik, bu galibiyetleri bekliyorduk. Bu sonuçların başımızın döndürmesine izin vermemeliyiz. Ben harika bir takım ruhu gördüm. Bazı oyuncuların saha içi ve dışındaki gelişmeleri gördüm. Oyuncu yapısına baktığımız zaman, Türk kulüplerinde ve yurt dışında forma giyen oyuncularımız var. Ferdi ve Salih’i kadromuza kattık. Belli parçaların bir araya geldiğini görüyoruz. Taraftarın da takıma yaklaştığını gördük. Gurur duyulacak bir ortam yarattık” ifadelerini kullandı.

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#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Litvanya

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