Cengiz Ünder: "Penaltıyı Hakan'dan istedim..."

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya'yı 2-0 yenen A Milli Takım'da Doğukan Sinik ve Cengiz Ünder açıklamalar yaptı.

Uluslar Ligi'nin ilk 4 maçında hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Doğukan Sinik: "Açıkçası turnuvaya başlarken hedefimiz maçlarda gol yememekti. Hedefe ulaştık. Sanırım bir ilk oldu. Kamp başında ne hedeflediysek tamamladık. Çok mutluyum, kendi adıma da çok mutluyum. İnşallah devamı gelir." dedi.

Litvanya maçında gol atmayı çok istediğini ancak başaramadığını söyleyen Cengiz Ünder, kaçırdığı penaltıda topu Hakan'dan istediğini belirtirken "Gerçekten çok denedim, gol atmak istedim. Çocukluğum burada geçti, İzmir'in yeri bende ayrı, ekstra gol atmak istedim. Penaltıyı da Hakan'dan istedim ama atamadım. Önümüzde 2 sene var, çok çalışmamız lazım. Genç bir takımımız var, genç oyuncularımız var. İyi hazırlanmamız lazım. Güçlü rakiplerle oynayacağız ama biz çok çalışırsak bunu başarabiliriz. Tekrar B Ligi'ne yükselmek istiyoruz, buradaki maçları hızlı hızlı kazanmak ve B Ligi'nde oynamak istiyoruz." diye konuştu.