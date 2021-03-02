St. Etienne'in Mostafa Mohamed üzüntüsü!..

Devre arasında birçok kulübün transfer etmek istediği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu transfer yarışından galip çıkarken Ligue 1 takımlarından St. Etienne mağlup olan taraftı.

Galatasaray'la birlikte en ciddi teklifi yapan St. Etienne, oyuncuyu sarı kırmızılı ekibe kaptırmanın üzüntüsünü hâlâ yaşıyor.

Mostafa Mohamed'in performansının St. Etienne için acı verici olduğunu belirten Fransız gazeteci Denis Balbir, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da yaptığı patlamayı görünce St. Etienne'de Modeste'yi izlemek acı veriyor. Mostafa Mohamed, muhtemelen St. Etienne'de asla oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor." diye konuştu.

LİGDE 5'TE 5 YAPTI

Sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 5 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, ağları 5 kez havalandırarak takımına büyük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Mohamed 1 gol attı.

Geçtiğimiz günlerde transferi Mısır basınına değerlendiren St. Etienne Başkanı Caiazzo, sarı kırmızılı takımdan daha iyi bir teklif yaptıklarını ancak oyuncuyu kadrolarına katamadıkları için şaşkın olduklarını belirtmişti.

"BU KARAR ÇOK İLGİNÇ VE ŞAŞIRTICIYDI"

Mohamed'in Galatasaray'a gitmesini şaşırtıcı olarak değerlendiren St. Etienne Başkanı Caiazzo, "Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek, Galatasaray'dan neden 2 milyon doları kabul etti? Bu karar çok ilginç ve şaşırtıcıydı" şeklinde konuşmuştu.

"SEBEBİNİ BİLMİYORUM"

Caiazzo sözlerini, "Galatasaray parayı hemen ve düzenli ödemeyecek. Mostafa Mohamed'i kadrolarına katmak için bir oyuncu göndermek zorundalardı. Zamalek'in neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum" ifadeleriyle sürdürmüştü.

SAINT-ETIENNE İLE ANLAŞTI HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, bu transferde Fransız ekibi St. Etienne ile büyük bir rekabet içerisine girmiş, Mohamed'in Etienne ile prensip anlaşmasına vardığı haberleri alınırken sarı-kırmızılı cephede bu gelişme üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak transferin son günlerine girilirken Zamalek basın sözcüsü 'komisyon' iddiası nedeniyle Mısırlı futbolcuyu Fransız kulübüne göndermekten vazgeçtiklerini söylemişti.

Zamalek'in kulüp sözcüsü "Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." şeklinde açıklama yapmıştı.

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