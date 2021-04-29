Spor yazarları Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: Ghezzal'ı paylaşmayın, alırlar!

Güntekin Onay: Beşiktaş, Rize karşısında süper bir 60 dakika oynadı

Beşiktaş, deplasmanında harika bir 35 dakika oynadı. Dar alan becerisi ve teknik kalitesi yüksek oyunculardan kurulu siyah beyazlılar çok iyi pas yaptı ve Rizespor’u kendi ceza alanına adeta hapsetti. Başlama düdüğünden itibaren kazanma arzusu ve kararlılığını sahaya yansıtan Beşiktaş, ilk 45 dakikada rakip ceza alanında 23 kez topla buluştu. Başta Ghezzal olmak üzere Ljajic ve Gökhan Töre kalabalık Rizespor savunmasının arasında çok ince işlere imza attılar. Ghezzal’ın N’Koudou’ya yaptığı asist sezonun özetler nitelikteydi. VAR’dan dönen 2 gol dışında kaleci Gökhan’ın kurtarışları farkın büyümesini engelledi.

GÖKHAN, SANTRFORDA LARIN'DEN DAHA İYİ

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre ve Ghezzal’ın birbirine nazire yaparcasına attığı 2 şık golle maçı 3-0’a getirdi. Gökhan Töre bu yeni rolünü benimsedi ve Larin’in santrfor performansından çok daha verimli. Gökhan, hareketli, teknik ve güçlü bir oyuncu. Sergen Yalçın, olumsuzluklardan bile takımı lehine çözümler üretebiliyor. Dün kulübenin yetersizliği yüzünden son bölümde sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar arka arkaya yediği 2 gol ile duraklamalara sancılı girdi.

SERGEN YALÇIN'IN DURUŞU EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Rize deplasmanında sezonun en değerli 3 puanlarından birini elde eden Beşiktaş, açık ve net ifade edelim dün oynadığı 60 dakikalık futbolla maç kaybetmez. Görünen o ki sadece güçlü oyun değil Beşiktaş’ın takım ruhu ve arkadaşlık seviyesi de son derece yüksek. Yoğun maç takviminde eksiklere rağmen bu konsantrasyon seviyesi ve kazanma arzusu şampiyonluk yarışında önemli. Tüm futbolcular özveriyle oynuyor ve sorumluluklarının farkında. Sergen Yalçın’ın işler iyi gitmediği zaman bile sergilediği özgüvenli duruş Beşiktaş’ın bu sezonki zirve yürüyüşünde önemli bir faktör.







İlker Yasin: Maç Beşiktaş'ın hakkıydı ama futbol 90 dakika

Beşiktaş sahaya 11 kişiyle çıktı ve eksiği yoktu. Değer olarak (Aboubakar, Cenk, Rosier, Oğuzhan, Necip yokluğunda) tabii ki vardı. Ama sayısal olarak Sergen Yalçın felsefesi; sahaya 11 kişiyle çıkan takımın eksik olmadığı görüşü, Beşiktaşlı her futbolcuya bir motivasyon veriyordu. İlk yarım saatte 5 gol atabilecek Beşiktaş geniş pencereden bakarsak bu kadar cömert olmamalı gol pozisyonlarında. 16.dakikada Ghezzal’ın yarattığı ve N’Koudou’nun bitirdiği gol sonrasında şunları mırıldandım: “Ghezzal ve Rosier’in belgelerini transferin bitimine dakika kala federasyona yetiştiren motokuryelere tüm Beşiktaşlılar yatsın kalksın dua etsin.

İSTERSEN ATMA!

Bir ressamın fırçasının kıvraklığı veya bir şairin kelime oynaklığı benzeri hareketlerle sağdan kopup gelen Ghezzal herkesin gözünün pasını aldı ve N’Koudou’ya ‘istersen atma’ misali 16. asistini yaptı. Beşiktaş ligi domine ettiği eski günlerine geçen hafta dönmüştü. Bunca eksiğine rağmen yılın futbolcusu Josef’in önderliğinde sağda Ghezzal, ortada Atiba ve zorunlu 9 numara Gökhan dün Beşiktaş’ın gecesine renk katan ilk isimlerdi. Beşiktaş takım halinde başarılı bir futbol sergiledi. N’Koudou ve Ljajic biraz daha sorumluluk alabilse farkın çok daha artabileceği bir maçtı

KARTAL'IN GUIVARCH'I TÖRE

98 Dünya Kupası’nda Fransa Teknik Direktörü Aime Jacguet’nin gol atamayan santrforu Guivarch, hep kenarlara ya da geriye saklanarak sağdan ve soldan gelen Pires, Trezeguet ve Henry’ye gol yollarını açardı. Sergen’in Guivarch’ı Gökhan Töre dün topu getirişi ve bitirişiyle nefis bir gol atarak skoru 2-0’a getirdi ve maça noktayı koydu. Sergen Yalçın bu zor günlerde bir liderin verebileceği motivasyonu futbolculara çok iyi aşılamış ama bir futbol maçının 90 dakika olduğunu ve son dakikaya kadar ciddiyetten kopmamak gerektiğini futbolculara aşılayamamıştı. Ankaragücü maçında 2-0’dan maçı 2-2 bitiren Beşiktaş dün 3-0’a getirdiği maçı 1 puanla da kapayabilirdi. Beşiktaş’taki bu zaaf geride kalan 4 haftada bir şampiyonluğa mal olabilir.

JOSEF'İN YANINA GHEZZAL

Josef'i hep yılın Beşiktaşlısı görürüm ama Ghezzal’ı da artık ona çok yaklaştırıyorum. 75’te bir kontratatakta sağdan getirdiği topu çok az futbol yıldızının yapabileceği bir falsolu vuruş ile ağlara yollayınca 16. asiste 5. golü de ilave etti. Geçen hafta Cüneyt Çakır, dün Abdülkadir Bitigen... Bitigen’in 92. dakikada Larin’e ceza sahası içinde yapılan harekete penaltı düdüğü çalacak diye bekleyenler devam işaretini görünce ‘Bu işte bir iş mi var?’ sorusunu daha sık sormaya başladılar. Beşiktaş, Ankaragücü maçının bir tekrarını oynadı. Ama skor üstünlüğünün vermiş olduğu rahatlığın nelere mal olacağını bir kez daha görebilirdi. Sergen Yalçın’ın yapacağı tek şey futbolcularına bir maçın 90 dakika olduğunu ezberletmesi.







Nihat Kahveci: Ghezzal'ın gollerini fazla paylaşmayın, Beşiktaş'ın elinden alırlar

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci ise Tivibuspor'da maç değerlendirmesinde bulundu. Kahveci'nin sözleri şöyle;



Çok klasik bir söz hakem düdüğünü çalmadan maç bitmiyor. Beşiktaş taraftarına rahat maç izlemek yok. 4 tane gol atması gerekiyor Beşiktaş'ın demek ki... Bunu gördük. Bir beraberlik büyük yara getirirdi. Şimdi Hatay maçına konsantre olmaya başlayacaklar

SON KORNERDE GOL ÇIKSAYDI



Rizespor pozisyona giremediği için duran toplara dikkat etmek gerekiyordu. Gereksiz faul yapmayacaksın. 87'den sonrası Beşiktaş'a 1 ay gibi geçti. Bir korner oldu son anda. Oradan gol çıksa herhalde bütün Beşiktaşlılar televizyonları kapatırdı. 3-0'dan 3-3 olması bütün önümüze aldığımız notları değiştirtirdi.

BİR TEK MENSAH KÖTÜ OYNADI



Beşiktaş hak ederek kazandı, çok iyi oynadı. Kim kötü oynadı dersem bi Mensah derim. Oyuna sonradan giriyorsan bir şeyler göstermelisin. Bugün kaleden ileriye kadar herkes iyi oynadı ve görevini yaptı.

TARAFTARLARA SESLENİYORUM, PAYLAŞMAYIN



Beşiktaşlı taraftarlara seslenmek istiyorum; Ghezzal'ın yaptığı asistleri, attığı golleri fazla paylaşmasınlar. Yoksa Beşiktaş'ın elinden alırlar. Nereye pas atacağını, nereye orta keseceğini, nereye gol atacağını biliyorsun. Sonuç; çaresizlik.

GÖKHAN İYİ AMA GHEZZAL'I KİMSE KESEMEZ



Gökhan Töre iki maçtır iyi şeyler yapıyor ama sonuç alamıyor. İstekli ve arzulu ama Ghezzal'ı bu formuyla kimse kesemez. Manchester City'de, Barcelona'da, Real Madrid'de bile kesemezsin bu performansı.