Spor yazarları Kopenhag - Galatasaray maçı için ne dedi? 'Avrupa kupalarında bir büyük devrime şahitlik edeceğiz'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6’ncı ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi biletini aldı.

Uğur Meleke: Farklı bir Parken hikâyesi



Bundan 23 yıl önce Galatasaray, Parken’e UEFA Kupası finali için çıktığında üniversitede öğrenciydim. Galatasaray’ın o gün cezalı olan en genç futbolcusu Emre’yle yaşıttım. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nin ilk cümlesiyle özetleyebilirim o günü: 17 Mayıs 2000, hayatımın en mutlu günüymüş, bilmiyordum. Henry’nin kafasında Taffarel’in uzayışı, Bülent’in sargılı omzu ya da Arsenal yetkililerinin maç sonu Galatasaray soyunma odasına gönderdiği şampanyalar hiç çıkmadı bir daha hafızamızdan.

iLKE iMZA ATTILAR

Ben hep Türk futbolunun güzel hikayelerinin temelinde enteresan benzerlikler görmüşümdür. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na ilk kez 1996’da 16 takımlı formata geçildiğinde bilet aldı. Grupların en iyi üçüncüsüne bilet verilen ilk turnuvaya, Euro 2016’ya da o vizeyi biz alıp gittik. Avrupa kupaları tarihinin de belki de en büyük dönüşümü 1999- 2000 sezonunda oldu. Kupa Galipleri Kupası lağvedildi. Şampiyonlar Ligi iki grup aşamalı formata geçti. Ve Devler Ligi tarihinde ilk kez grup üçüncüleri, UEFA Kupası’na geçiş yaptılar. Ve böylece, tarihte UEFA Kupası’na grup üçüncüsü sıfatıyla geçiş yapıp zafere ulaşan ilk takım da Galatasaray oldu.

Haberin Devamı

DEVRiM GELiYOR

Gelecek sezonla birlikte Avrupa kupalarında bir büyük devrime daha şahitlik edeceğiz. Mevcut grup formatı tarihe gömülecek. 2024-25’te Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dev birer 36’lı lig tablosuyla oynanacaklar. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi tarihinde son kez dörtlü grup formatı uygulanıyor, grup üçüncüleri son defa Avrupa Ligi bileti alıyorlar. Kaderin garip bir cilvesi, Devler Ligi’nde grup üçüncülerine Avrupa Ligi biletinin verildiği ilk sezonda o vizeyi alan Galatasaray, uygulamanın son yılında da aynı vizeyle Kupa 2’ye gidiyor. O sene, Devler Ligi grubunda bir Avrupa devi Milan’ı 3-2 yenerek Avrupa’nın dışına itmişti. Bu kez de bir başka dev Manchester’ı 3-2 yenip itti dışarı.

Haberin Devamı

Dün aynen maçın canlı yayını gibi kopuk kopuk bir futbol oynadı Galatasaray. Ancak yine Parken’den geçen bir başka güzel Avrupa Ligi hikayesi başlıyor belki de sarı-kırmızılar için.

Umudumuz bu.

Engin Kehale: Kopenhag’da değil İstanbul’da kaybettik turu

Şampiyonlar Ligi, sadece yüreğinle ya da sadece kalitenle oynayabileceğin bir platform değil. Galatasaray, grup maçlarının ilkinin 1. dakikasından son maçın bitiş düdüğüne kadar yürek ve kalitenin yanına doğru oyun planlarını koymayı başardı.

Kopenhag, eşleşme olarak zor bir takım. Hem birebirde adam geçebilme becerileri hem de sahanın bazı bölgelerinde çabuk çoğalabilme alışkanlıkları var. Bu iki özellik, önde baskı yapmak isteyen bir takım için alanı büyüten nitelikte.

Haberin Devamı

ÖN TARAFIN BiRBiRiNDEN KOPUK OLMASI SIKINTIYDI

Danimarka temsilcisinin ilk 15 dakikadaki baskısının ardından, oyun yavaş yavaş sarı kırmızılıların istediği düzene oturdu aslında. Okan Buruk Zaha’yı birebir bırakmak, rakibin teknik direktörü Jacob Neestrup ise yine Zaha’nın savunma takibindeki zaafından faydalanmak istemişti.

Angelino’nun kanadından geliyorlar gibi gözükse de aslında rakibin tehlike üreten oyuncusu, sağ bekleri Ankersen’di.

Tete ve Zaha’lı yapının en büyük sıkıntısı, oyun alışkanlığının diğer seçeneklere göre çok düşük olması. İlk yarıda aslında top yapabildiği ve üretebileceği anlarda da ön tarafın birbirinden kopuk olmasının sıkıntısını çekti sarı kırmızılılar.

Haberin Devamı

SAVUNMA ZAAFI BiR KEZ DAHA PAHALIYA PATLADI

Soyunma odası dönüşünde beklenti, oyunun adım adım lehimize dönmesiydi ancak sezon başından beri çare bulunamayan ikinci yarının ilk 15 dakikasındaki savunma zaafları, bir kez daha pahalıya patladı.

Deplasmanda Zalgiris’e karşı 47., Molde’ye karşı 56. dakikada yenilen gollerle başlayan süreç, grup aşamasında sırasıyla Kopenhag 58., Manchester United 55. ve yine Kopenhag karşısında 58. dakikada yenilen gollerle devam etti. Orta sahada baskıyı doğru yapamayınca, geride verdiğimiz sayısal üstünlük topu ağlarımıza kadar taşıdı.

Kalan yarım saat, Mertens ve Ziyech’in girişine rağmen çok fazla set oyununa dönünce üretkenliğimiz azaldı ve bir daha maçın içerisine giremedik. Çok hak ettiğimiz turu, aslında Danimarka’da değil, İstanbul’da elimizden kaçırdığımız Kopenhag ve Bayern maçlarında teslim ettik...