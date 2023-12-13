Okan Buruk: Hedef Avrupa Ligi'nde final

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubu 5 puanla 3'üncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kopenhag ise puanını 8'e yükselterek grubu 2'nci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakip sahada maçı oynadıklarını ancak son bölüm dışında çok yaratıcı bir oyun ortaya koymadıklarını aktaran Buruk, "Maç öncesi senaryoda iki takım için de hem kendi maçını oynamak hem de diğer maçın sonucu görmek önemliydi. Bugün kazanmak hedefimizdi. Rakibimizin savunmada bekleyeceğini, geçiş hücumları deneyeceğini biliyorduk. Maçın tamamı da bu şekilde geçti. Rakip sahada maçı oynadık. Son bölümde girdiğimiz pozisyonlar vardı. Yediğimiz golü çıkartamadık. Genel olarak daha fazla üretebilirdik. Rakibimiz merkezi kapattı. Kanatlardan daha etkili hücumlar yapabilirdik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz orada daha iyi bir yere gelmek. Final yoluna gidecek takımlardan birisi olmak istiyoruz" diye konuştu.

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"OYNADIĞIMIZ OYUN VE ALDIĞIMIZ PUANIN EŞLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Grupta çok iyi maçlar çıkardıklarını ancak puan olarak istediklerini alamadıklarını aktaran Buruk, "Oynadığımız oyun ve aldığımız puanın eşleştiğini düşünmüyorum. Daha yüksek puan almamız gerekirdi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Avrupa Ligi gruplardan gelecek takımlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, bizi son 16 turuna kalma ve daha yukarılara gitme konusunda heyecanlandırmıştı ama hedefimiz, Avrupa Ligi'nde yıllar önce olduğu gibi tekrar finale gidebilmek hedefimiz. Zorlu rakipler olacak ama oynadığımız oyun bize ilerisi için ümit veriyor" ifadelerini kullandı.

"ZİYECH, DÜN KISA BİR SÜRE BİZİMLE ANTRENMANA ÇIKABİLDİ"

Hakim Ziyech'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Ziyech, dün kısa bir süre bizimle antrenmana çıkabildi. Bugün için onunla da konuştuğumuzda 30-35 dakika katkı vermesini istedik. Mertens'i ve Ziyech'i yanıma 55'inci dakikada çağırdım ve maç 0-0'dı. Önemli bir planımız vardı. Üretken değildik ama sayısal olarak iyi işler yaptık. Skora da yansıtmamız gerekiyordu. Bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyisini yapması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

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"BİZİM İÇİN ŞANSSIZ BİR GECEYDİ"

Bazı önemli oyuncularının yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı en fit dönemlerinde olmadıklarını belirten Buruk, "Bekleyen bir takıma karşı topu daha hızlı çevirmeniz gerekiyordu. İlk yarı bunu iyi yapamadık. Rakip tempoyu düşürmeye çalışan ve topu size veren bir takımdı. Hem hız hem de üretkenliğe ihtiyacımız vardı. Bizim için şanssız bir geceydi. Hakim Ziyech'in sakatlıktan çıkması, Zaha'nın aynı şekilde. Onun da bileğinden sakatlık vardı. En iyi, en iyi fit olduğumuz dönem değildi. Önde yaratma konusunda iyi işler yapamadık. Özellikle oyunun temposu daha hızlı olabilirdi. Rakibimizin en büyük gücü çok koşması, geride beklemesi. Bayern Münih maçında da bunu yaptılar. Orada gol atamadılar. Burada da aynı şekilde oynadılar. Bunu açmamız gerekirdi. Gol yiyince rakibimiz daha çok geriye çekildi" diyerek sözlerini noktaladı.