Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını nasıl gördü? 'İlk 11'de olması büyük hata, Serdar, Real'e karşı oynarken...'

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Antalya'da ev sahibi takımın galibiyet gollerini 46'da Saric, 50 ve 57'de Jehezkel kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 45+2'de Cenk Tosun ve 80'de Muleka'dan geldi. Bu sonuçla 19 puanda kalan Beşiktaş, beşinci sırada yer aldı. Antalyaspor ise 15 puanla sekizinci sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın ardından yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, zorlu mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi.

Güntekin Onay: Beşiktaş günden güne eriyor

Bu kadar başıboş ve sahipsiz bir takımdan fazlasını beklemek mümkün değil. Beşiktaş’ın şu günlerde yaşadığı kadro zafiyeti tanımlanamayacak boyutta. Takımın en önemli oyuncuları Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku ve Valentin Rosier ortada yok. Amir Hadziahmetovic cezalı. Stoperde mecburen sürekli pozisyon hatası yapmasına rağmen zorunluluktan Necip Uysal oynamaya devam ediyor.

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MERT VARKEN NEDEN ERSiN OYNUYOR?

Burak Yılmaz’ın eli kolu bağlı ama Ante Rebic’i bu kadar yokluk içerisinde 11’de düşünmüyor olması da ilginç. Ayrıca Beşiktaş’ın 1’inci kalecisi Mert Günok’tur. Mert Günok varken neden Ersin Destanoğlu oynuyor? İkinci golde yapmış olduğu hata çok büyük. İlk 45 dakikada savunmayı ayakta tutan Eric Bailly’nin çıkmasının ardından Bakhtiyar Zaynutdinov-Necip Uysal ikilisi stoper olarak görev alınca tüm denge kayboldu. İlk yarıda tek pozisyon üretemeyen, isabetli şut atamayan Antalyaspor 12 dakikada arka arkaya 3 gol buldu. Bailly harika bir stoper ama sürekli sakat, oynasa da maçı tamamlayamıyor.

KAOS VE YOKLUK ORTAMI

Tüm bu kaos ve yokluk ortamında maçı yazmak, analiz etmek de yersiz. Beşiktaş’ın saha içinde ve saha dışında o kadar derin sorunları var ki bu tabloda sorumluluk alan Burak Yılmaz ve oyuncu grubunu eleştirmeye sıra en son gelir. Genel kurul kararı alan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun son güne kadar bu takımı sahiplenmesi koşullar ne olursa olsun gerekliydi. Bu kadar başıboş ve sahipsiz bir takımdan daha fazlasını beklemek mümkün değil.

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Uğur Meleke: Serdar Real’e karşı oynarken

Burak Yılmaz’lı Beşiktaş’ın ligde kazandığı ilk iki maçta rakiplerinin stilleri benzerdi. İstanbulspor da Gaziantep de oyunu kendi yarı alanlarında kabullenmiş, ön tarafa baskıya gitmemiş ve koşucu oyuncularıyla fırsat kollamışlardı. Gaziantep geçtiğimiz hafta dokuzlu bloğunu hemen hemen hiç bozmamış, Riascos’a attığı uzun toplarla yoklamıştı Beşiktaş kalesini. Ancak Yılmaz’ın takımı bu iki maçta da derin savunmaları çözüp galip gelebilmişti. Antalyaspor ise biraz daha farklı bir sınav. Bu sezon daha önce hem Fenerbahçe’ye hem de Galatasaray’a hücum presle zorluklar çıkardılar. Fenerbahçe kalesine 15 şut gönderdiler, 80’inci dakikaya da 2-2 ile girdiler. Galatasaray maçında da iki takımın rakip ceza alanında topla buluşma sayıları eşitti (21-21).

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ÖZEL BiR HAZIRLIĞI YOKTU

Hatta teknik sorumluları Tralhao o akşamı “Maçı kaybettik ama karakterimizi kaybetmedik” diye özetlemişti. Antalyaspor dün Beşiktaş önünde geriye de düşse, karakterli oyununu sürdürdü. Ve Beşiktaş’ın dün Antalya’ya karşı özel bir hazırlığı olduğunu hissetmedim ben. Beşiktaş için ilk yarıda işler yolunda gibi görünüyordu ama bence özellikle ligin en formda oyuncularından Jehezkel’e iyi hazırlanmamışlar. Devrede Bailly’nin çıkışı sonrası yeni Beşiktaş savunma dörtlüsü yerleşene kadar Jehezkel maçı 3-1’e taşıdı zaten. İsrailli sağ açık, devrenin başında Saric’e golü attırdı, sonra da iki güzel soloyla çekti maçın fişini.

1.5 MiLYON EURO’YA SATILDI

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Daha önce de değinmiştim, Beşiktaş kendi altyapı ürünü Serdar Saatçi’yi sadece 1,5 milyon Euro’ya Braga’ya sattı. 20 yaşındaki Serdar, şu anda Braga formasıyla Real Madrid’lere, Napoli’lere, Union Berlin’lere karşı Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 oynuyor. Beşiktaş’sa Serdar’ı haraç mezat satıp o bölgeye üç Afrikalı stoper birden almayı tercih ediyor. Şu anda üçü de sakat bu stoperlerin. Yine o dönem A milli takım forması giyen sol bek Rıdvan Yılmaz’dan sağlanan gelirle 4,5 milyona Zaynutdinov’u transfer etti siyah beyazlılar. Beşiktaş yönetiminin (ya da teknik kadrosunun) pek doğru bir strateji izlemediği ortada sanırım.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor ise Ankargücü ile deplasmanda karşılaşacak.