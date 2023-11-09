Spor yazarları Bayern Münih - Galatasaray maçı için ne dedi: "İnsan 'keşke' demeden edemiyor, 3 isim dışında performans düşüklüğü var"

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında konuk olduğu Bayern Münih'e 2-1 skorla kaybetti. Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi.

Uğur Meleke: Bundesliga: 2 Süper Lig:1



Galatasaray’ın dünkü rakibini en iyi anlatan veri şu sanırım: 70’lerde, 80’lerde, 90’larda, 2000’lerde, 2010’larda ve 2020’lerde, yani son 6 dekatın her birinde Şampiyonlar Ligi’nde final gören tek bir takım var: Bayern Münih. Sadece bugünün değil, dünün de, her devrin de büyüğü.

EN iYi 3 TAKIMDAN BiRi

Üstelik sadece tarihle-genetikle değil, bu yılki kadrolarıyla da çok ışıltılı bir konumdalar. Yakın zamanda Mattheus, bu Bayern kadrosunun tarihin en iyisi olduğunu iddia etmişti. O açıklamanın üzerine kadroya bir de Kane eklendi.

Haberin Devamı

Şu an Bayern kadrosunda iki tane 100 milyonluk adam (Kane ve Musiala), iki tane 100 milyon adayı (Davies ve Kim), üç-dört tane de bir aralar o seviyeleri görmüş oyuncu var (Sane, Kimmich, De Ligt gibi). Zaten saygın otoritelere göre City ve Real’le beraber şu an yeryüzünün en iyi 3 takımından biri Bayern Münih.

BU KEZ DAHA DOĞRU OYNADI

Galatasaray, 1 milyarlık bu takıma karşı İstanbul’da muazzam bir 60 dakika oynadı. Bir ara şut istatistiği 16’ya 3, gol beklentisi de 2,15’e 0,42 idi. Belki o gün sol bekte Kazımcan başlamasa onurlu bir oyundan daha fazlasıyla da ayrılabilirdi sahadan Galatasaray. Temsilcimiz dün İstanbul’daki kadar dominant değil ama doğru bir futbol oynadı Münih’te. Rakibini haliyle üçüncü değil ikinci bölgede karşıladı.

42 ve 43’te Icardi ve Ziyech’le iki net fırsat buldu, faydalanamadı. 61’de yarım omuz farkla Torreira’nın golünden oldu. Her iki ayakta da 75’te skor dengedeydi ama maalesef son çeyreklerde bir çıplak gerçek çarptı yüzümüze: Bundesliga’nın temposu, ritmi, fizik kalitesi Süper Lig’in çok önünde. Bu iki maçta sadece Bayern’le Galatasaray arasındaki değil, Bundesliga ile Süper Lig arasındaki mesafeyi de gördük bence.

iNSAN GERÇEKTEN ‘KEŞKE’ DEMEDEN EDEMiYOR

Amerikalılar’ın meşhur bir deyimi var; “woulda, shoulda, coulda” diye. “Ninemin tekerlekleri olsaydı bisiklet olurdu” gibi de çevirebilirsiniz, “keşke, keşke, keşke” diye de...

Haberin Devamı

İnsan gerçekten de keşke demeden edemiyor, iki Bayern maçını izledikten sonra. Ancak Galatasaray’ın bu ritmi sürerse, kalan iki maçında ManU’yu da- Kopenhag’ı da geçebilecek gücü var bence.





Güntekin Onay: Bayern’e yenilmek doğal, kafa kafaya oynamak olay



Münih’te özellikle ilk 45 dakika, Okan Buruk’un maç öncesinde ifade ettiği üzere cesur ve sahanın her bölgesinde baskı yapan bir Galatasaray gördük...

Bayern Münih gibi dev bir rakibe teslim olmayan ve inisiyatif bırakmayan sarı kırmızılılar, agresif savunmanın ötesinde ‘fazlasıyla tehditkâr’ hücumlar yaptı.

Kadro değeri 950 milyon Euro’yu aşan, bu seviyeleri oynamaya alışkın, tecrübeli ve disiplinli Bayern Münih’e karşı Allianz Arena’da böyle oynamak hiç de kolay değil. Bayern fırsatlar buldu ama karşısına öncelikle Fernando Muslera çıktı. Sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı son dakikaya kadar belli olmayan Uruguaylı kaleci, en az 3 tane karşı karşıya pozisyonda rakiplere gol izni vermeyerek Galatasaray’ı ayakta tuttu.

Haberin Devamı

RAKiBiNE ASLA TESLiM OLMADI

İkinci yarıda da ezilen bir Galatasaray görmedik. Bayern Münih, tüm dünyanın da kabul ettiği üzere tehlikeli ve hızlı bir takım ama sarı kırmızılılar asla teslim olmadı. Galatasaray’ın birkaç maçtır sezon başındaki temposundan çok uzak olduğu bir gerçek. Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Sacha Boey dışındaki oyuncularda gözle görülür bir performans düşüklüğü söz konusu. Sezona erken başlayan ve birbiri ardına zorlu maçlar oynayan sarı kırmızılı futbolcuların şu dönemde böyle bir gerileme olmasını normal karşılamak lazım.

BAKAMBU’NUN GOLÜ ÇOK DEĞERLi

Bu tip durumlarda teknik heyete düşen en önemli görev, yedek oyuncuları hazır tutmaktır. Bir süredir ortalarda görünmeyen Cedric Bakambu’nun attığı gol ve sergilediği oyun bu bakımdan son derece değerli.

Haberin Devamı

Bu maçta Bayern’e yenilmek doğal... Ama kafa kafaya oynamak olay. Tebrikler Galatasaray.

Diğer maçta Kopenhag’ın Manchester United’ı yenmesi Galatasaray açısından kötü oldu. Puanını 4’e yükselterek ikinci yarışına ortak olan Danimarka ekibi, sahasında oynayacağı Galatasaray maçına daha farklı bir motivasyonla çıkacak.