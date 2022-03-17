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Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 30. haftanın programı

#Süper Lig
Spor Toto Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 30. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor. Trabzonspor'un liderliği devam ederken, bu hafta bir birinden kritik maçlar oynanacak. Pek çok futbolsever de maçların programını sorguluyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev verdiği hakemler şöyle:

18 Mart Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 Mart Cumartesi:

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şanslan
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor: Yasin Kol

20 Mart Pazar:

13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 D. G. Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor: Halil Umut Meler

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