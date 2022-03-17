Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 30. haftanın programı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev verdiği hakemler şöyle:

18 Mart Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 Mart Cumartesi:

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şanslan

16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor: Yasin Kol

20 Mart Pazar:

13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 D. G. Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor: Halil Umut Meler