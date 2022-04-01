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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı

#Spor Toto Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Spor Toto Süper Ligde 31. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

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Futbolda milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak Giresunspor - Sivasspor mücadelesiyle start alacak.

Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu hafta Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de 31. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol
20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi
20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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#Spor Toto Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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