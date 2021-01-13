Spor Toto Erkekler Sutopu Ligi 15 Ocak Cuma günü başlayacak
Spor Toto Erkekler Sutopu Ligi'nde sezon 8 takımın katılımıyla 15 Ocak Cuma günü başlayacak.
ENKA, Heybeliada, Galatasaray, Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK), İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kınalıada, ODTÜ ve İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünün (İYİK) katılacağı ligde ilk 3 hafta karşılaşmaları, 15-17 Ocak'ta İstanbul ENKA Yüzme Havuzu'nda oynanacak.
Ligde yer alan ekiplerden İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Soykan Üstünkar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig formatının değiştiğini belirtti.
Daha önce deplasmanlı oynanan ligin bu sezon üçer haftalık periyotlarla bir ilde yapılacağını bildiren Üstünkar, "14 hafta sonunda ilk dörde kalanlar play-off serisine çıkacak. 17 yaş ortalaması ile ligin en genç takımıyız. Yetiştirici kimliğimizle, 18 kişilik sporcu topluluğumuzla en iyi sonuçlar için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ligde ilk 3 haftanın maç programı şöyle:
15 Ocak Cuma:
12.30 ODTÜ-ASSK
14.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray
16.30 Kınalıada-İYİK
18.30 ENKA-Heybeliada
16 Ocak Cumartesi:
12.30 Galatasaray-ODTÜ
14.30 İYİK-ASSK
16.30 Heyveliada-İzmir Büyükşehir Belediyespor
18.30 ENKA-Kınalıada
17 Ocak Pazar:
12.30 ODTÜ-İYİK
14.30 Galatasaray-Heybeliada
16.30 ASSK-ENKA
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kınalıada
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