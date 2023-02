Spor dünyasında endişeli bekleyiş! Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında... Yeni Malatyaspor'dan ilk açıklama

Haberin Devamı

TVF Erkekler Voleybol 2’inci Lig 6’ncı Grup’ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya’da konakladıkları Kırçuval Otel’in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk’in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

HATAY KADIN VOLEYBOL KADIN TAKIMI'NDA SON DURUM



Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı’nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.



Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu’nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.



Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.



Öte yandan Maraşspor futbol takımının yıkılan otelin enkazında kaldıkları, Teknik heyetten birinin çıkarıldığı, diğer vatandaşların kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

AHMET EYÜP TÜRKASLAN ENKAZ ALTINDA KALDI, HABER ALINAMIYOR

Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı. Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SPOR ARENA'YA ANLATTI

Yeni Malatyaspor yöneticisi Nusret Çaylak, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın son durumuna ilişkin Spor Arena'ya konuştu. Çaylak, "Zor. Allah yardım etsin. Her yer kötü. Büyük bir hasar var. Kalecimiz Eyüp Türkaslan enkaz altında. Daha çıkarılamadı. Eşi çıktı. İnşallah sağ salim çıkarılır. Kalecimiz için beklemedeyiz. Yöneticilerimiz ve futbolcular herkes enkazın başında enkaz kazıyorlar." dedi.

Haberin Devamı

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin.

İSKENDERUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

İskenderunspor, iki antrenörün göçük altında kaldığını ve ACİL YARDIM beklediklerini açıkladı.

"Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden iki hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İSKENDERUNSPOR Kulübü olarak AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderun için ACİL YARDIM beklemekteyiz."

Haberin Devamı

MİLLİ GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL: ACİL YARDIM BEKLİYORUZ

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Akgül, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allahım sen yardım et yarabbi!" paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Hentbol Federasyonu deprem sonrası bir açıklama yayınladı.

"Hatay ilinde bulunan ve deprem sonrasında enkaz altında kaldığı bilgileri tarafımıza ulaşan milli oyuncumuz Cemal Kütahya ve Hatayspor antrenörü Savaş Yüksek'e ulaşılması için federasyonumuz, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki tüm yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde olup, çalışmalarını sürdürmektedir."

Haberin Devamı