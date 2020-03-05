AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:16,
Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle