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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi

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Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.

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