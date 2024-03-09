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Şota Arveladze, 5-1'lik hezimet sonrası istifa etti

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#Süper Lig#Şota Arveladze#Fatih Karagümrük
Şota Arveladze, 5-1lik hezimet sonrası istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 21:44

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 5-1'lik Trabzonspor yenilgisinin ardından görevinden istifa etti.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze görevini bıraktığını açıkladı.

İstifa kararıyla ilgili konuşan Şota Arveladze, "Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. İyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım. Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum." dedi.

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#Süper Lig#Şota Arveladze#Fatih Karagümrük

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