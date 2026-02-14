Son pişmanlık fayda edecek mi? Kameralar önünde ağlamıştı, Norveçli atletin kız arkadaşı da konuştu

Haberin Devamı

Olimpiyat denince sadece insan vücudunun gücünün sınırları değil aklımıza gelen. Açılış töreni coşkusundan, ülkelerin kıyafet tasarımlarına, meşaleyi kimin taşıdığına ve etkinlikleri izlemeye gelen ünlülere kadar (tabii ki Snoop Dogg) her şey gündem oluyor, dünyanın ilgisini çekiyor. Milano 2026 Kış Olimpiyat Oyunları da türlü türlü dramalara sahne olmakta. Son yaşanan olayda ise, Olimpiyat Oyunları, bir doping skandalı ile değil de ihanet hikayesi ve dünya şampiyonu atletin kameralar önünde döktüğü gözyaşlarıyla gündemde.

Norveçli biatlon sporcusu Sturla Holm Lægreid, erkekler 20 kilometre bireysel biatlon müsabakasında bronz madalya kazandı ve herkes ondan bu süreçte nasıl hazırlandığı, ne tür fedakarlıklar yaptığı gibi bir konuşma beklerken, Lægreid bambaşka şeyler söyleyerek dünya çapında nereyse bütün medya organlarında haber oldu. Yedi dünya şampiyonluğu da bulunan Lægreid Salı günkü başarısının ardından açıklama yaptığı sırada, canlı yayında eski sevgilisini aldattığını itiraf etti ve gözyaşları içinde genç kadından özür diledi.

Norveç yayın kuruluşu NRK'ye demeç veren Lægreid, konuşmasına “Hayatımın en kötü haftasıydı” ifadeleriyle başladı. Başarılı atlet sözlerine şöyle devam etti:

“Bunu paylaşmak istediğim ama muhtemelen şu an izlemeyen biri var. Altı ay önce dünyanın en güzel ve nazik insanıyla, hayatımın aşkı ile tanıştım. Üç ay önce de hayatımın en büyük hatasını yaptım ve onu aldattım. Şu hayatta altın madalya da kazandım ve eminim birçok kişi farklı düşünecektir ama benim gözüm sadece onu görüyor. Son günlerde spor, hayatımda ikinci planda yer alıyor. Evet, keşke bunları onunla paylaşabilseydim.”

Aslında Lægreid duygulandığında pek çok kişi onun geçen yıl Aralık'ta hayatını kaybeden takım arkadaşlarının kaybından dolayı gözlerinin dolduğunu sandı. Norveçli biatlon sporcusu Sivert Guttorm Bakken, Aralık'ta Milona'daki antrenman kampında 27 yaşında yaşamını yitirmişti. Fakat Lægreid kimsenin beklemediği bir itirafta bulunarak, herkesi şaşırttı.

Pekin 2022 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan Lægreid, bu açıklamasından sonra diğer oyunculardan da tepki çekti. Sporcular, Lægreid'i başarıyı gölgelemekle suçladı. Norveçli atlet, hemşehrisi Johan-Olav Botn’un altın, Fransız Eric Perrot’un gümüş madalya kazandığı yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında da itirafıyla ilgili konuştu ve arkadaşlarından da özür diledi. “Umarın Johan’ın gününü mahvetmemişimdir. Doğru bir seçim miydi, değil miydi bilmiyorum ama yine de yaptım” diyen başarılı atlet, arkadaşından şu sözlerle özür diledi:

“Johan’ın önüne geçmek istemezdim ama dünyaya yaptığım şeyi anlatmak istedim. Böylece o (kız arkadaşı) benim için ne kadar önemli olduğunu görebilir. Belki de görmez ama onu geri kazanmak için elimden geleni yaptığımı düşünmek istiyorum.”

Lægreid daha sonra yaptığı bir açıklamada ise, “Bunu çözebilecek tek yolum her şeyi anlatmak. Umarım yine de beni sever” dedi.

NORVEÇ TAKIMINDAN AÇIKLAMA GELDİ

The Associated Press’in haberine göre, Norveç takımı da olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Lægreid’in özel hayatını gündeme getirmesinin, Norveç biatlonunun zafer anının gölgede kalmasına neden olabileceği vurgulandı. Lægreid ise, hemşehrisinin gönlünü almaya çalışarak, “Altın madalyayı kazandıktan sonra bütün ilgiyi hak eden Johan-Olav Botn’dan özür dilerim” dedi ve ekledi:

“Ayrıca istemeden medyanın ilgi odağı haline gelen eski kız arkadaşımdan da özür dilerim. O da umarım iyidir. Bu yaptığımı geri alamam ama artık olanları geride bırakıp Olimpiyatlara odaklanacağım.”

ESKİ KIZ ARKADAŞ KONUŞTU: AFFETMEK ZOR

İsminin gizli kalmasını isteyen kız arkadaş, Norveç medyasına açıklamalarda bulundu. Genç kadın, “Bütün dünyanın gözleri önünde aşkını ilan ettikten sonra bile onu affetmek zor” ifadesini kullandı.

Henüz kız arkadaşının açıklamalarına ilişkin bir değerlendirmede bulunmayan Lægreid’in ihaneti kız arkadaşına müsabakadan bir hafta önce anlattığı biliniyor. Zaten kız arkadaşının açıklamaları da olayın etkisinin henüz azalmadığını gösteriyor. Kız arkadaş, olayın sonuçlarıyla başa çıkmasında kendine destek olan herkese minnet duyduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Bu süreçte yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca, beni tanımadan düşünen ve yakınlık hisseden herkese de teşekkür ederim.”

Lægreid’in altın ya da gümüş madalyayı kaçırmasında belki özel hayatındaki dalgalanmaların da payı olabilir. Olan bitenden sonran müsabakalara odaklanacağını söyleyen Lægreid, dünkü erkekler 10 kilometre bireysel biatlon müsabakasının finalinde de bronz madalya kazandı. Bu yarıştan sonra ise çok kısa konuşarak, çabalayıp kazandığını belirtti. Böylece son dünya şampiyonu, Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü madalyasını elde etti. Lægreid'in aşk hayatında ise mutlu sona ulaşıp ulaşmayacağını, sevgilisinin onu affedip affetmeyeceğini zaman gösterecek...

