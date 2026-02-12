Arda Güler'den 'mobbing' iddialarına yanıt!

Haberin Devamı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Daha önce birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin sözlerine yanıt veren Arda Güler, mobbing iddialarını reddetti.

İşte Arda Güler'in açıklaması;

Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum.