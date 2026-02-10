Kimse 71 yaşında olduğuna inanmıyor... ‘Güçsüz bir kadın olmayı reddediyorum’ I İşte formda ve güçlü kalma yolları...

Yoga hayatının her anında onun en büyük destekçisi

Yoganın hayatın en iyi saklanan sırlarından biri olduğundan bahseden Ligeros, “Sizi bedeninizin fiziksel ihtiyaçları ve duygularınızla birleştirir. Hayatımın her aşamasında bana destek oldu; keder ve kaos zamanlarında beni sakinleştirdi. 12 yaşında yetim kaldım ve kederi içimde taşıdım.

Daha sonra, oğlum dördüncü doğum gününden hemen sonra lösemi teşhisi aldığında yoga bana yardımcı oldu. Şimdi 43 yaşında ve durumu iyi. Yaşlandıkça yoga, denge ve esnekliğinizi koruyarak size özgürlük kazandırır; böylece torunlarınızı kucağınıza alabilir, seyahat edebilir ve sakatlanmadan aktif kalabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.