×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kimse 71 yaşında olduğuna inanmıyor... ‘Güçsüz bir kadın olmayı reddediyorum’ I İşte formda ve güçlü kalma yolları...

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Argie Ligeros#Yoga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 08:35

71 yaşındaki yoga eğitmeni Argie Ligeros, yaşlanmanın mutlaka ağrı, sızı ve fiziksel gerileme anlamına gelmediğini kanıtlayan bir ilham kaynağı. 51 yaşında kemik erimesi (osteoporoz) teşhisi alması, onun için bir son değil; vücudunu daha bilimsel ve güçlü bir şekilde inşa etme yolculuğunun başlangıcı oldu.