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Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, lider Trabzonspor'a konuk olacak! Banko iddaa tahmini...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, lider Trabzonspora konuk olacak Banko iddaa tahmini...

Lider Trabzonspor, Konyaspor'un Giresunspor'u yendiği haftada son maçlarda müthiş bir grafik çizen Kasımpaşa'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalıp zirve takibindeki Konyaspor'a yakalanma riskiyle karşı karşıya kalan lider Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak "milli" araya gitmişti.

Bordo-mavili ekipte Marek Hamsik sakat ve muhtemelen riske edilmeyecektir. Koronavirüs karantinası sonra eren Fode Koita da antrenmanda sakatlandı, maç kadrosunda olmayacak.

29 Ocak'ta Covid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyona alınan Anastasios Bakasetas'ın, Kasımpaşa maçı öncesi negatife döndüğü belirtildi. Yunan oyuncu ilk 11'de olmayacak, antrenman eksiği nedeniyle mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

TD Abdullah Avcı'nın orta alandaki üçlüyü "Dorukhan, Siopis, Abdülkadir Ömür" şeklinde oluşturması bekleniyor.

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Kanatlarda Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme olacak. Hücum merkezinde Andreas Cornelius izleyeceğiz.

KASIMPAŞA

Hakan Kutlu ile yollarını ayırıp TD koltuğuna Sami Uğurlu'yu oturtan Kasımpaşa ise müthiş bir yükseliş göstermişti. Uğurlu öncesi 11 puanı bulunan "Paşa", Uğurlu ile 6 maçta 16 puan topladı ve 23 hafta sonunda 13. sırada kendine yer buldu.

Kaptan Ryan Donk cezalı. Valentin Eysseric ve Jeffrey Bruma sakat.

Fenerbahçe'nin gündemindeki kaleci Ertuğrul Taşkıran ve sol bek Eren Elmalı, Kasımpaşa formasıyla bu sezon son maçlarına çıkacak olabilir. Karşılaşma sonrası transfer gelişmeleri yaşanabilir.

Sami Uğurlu yönetiminde çıkılan 6 maçta 7 gol katkısı (5 gol - 2 asist) yapan Umut Bozok formda. Umut'un solunda Ahmet Engin, sağında Mortadha Ben Ouanes forma giyecek.

Donk'un yokluğunda Tarkan Serbest'in stoper partneri ya Tomas Brecka olacak ya da yeni transfer Uros Spajic...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 7 gol)

- Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,61 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,70'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,68 iken Misli.com'da 1,77!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%50'lik kesim bordo-mavili ekibin iç sahada, taraftarı önünde hata yapmasını beklemiyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, bordo-mavili taraftar Betül Turhan ile buluştu...

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#Misli.Com#İddaa#Süper Lig

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