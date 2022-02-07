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Son Dakika: Galatasaray Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti! Yerine kim transfer edilecek?

#Galatasaray#Diagne#Galatasaray Diagne Fesih
Son Dakika: Galatasaray Mbaye Diagnenin sözleşmesini feshetti Yerine kim transfer edilecek

Galatasaray Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray yönetimi, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

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Galatasaray'da beklenen oldu. Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.

Sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alma konusunda Senegalli oyuncuyla anlaştı. Sakatlığı bulunan Diagne sezonun geri kalanında forma giymeyecek.

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Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan sarıkırmızılılarda Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı. Kontenjanı dolu olduğu için Gedson transferini bitiremeyen ve Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Galatasaray'da  Senegalli futbolcu da liste dışına alındı.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan listede Diagne'nin lisansının askıya aldığı görüldü.

Son Dakika: Galatasaray Mbaye Diagnenin sözleşmesini feshetti Yerine kim transfer edilecek

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DİAGNE YERİNE ROBSON REİS

Galatasaray yönetimi, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

1.5 MİLYON DOLAR ÖNERİLDİ

Galatasaray, Santos Kulübü’ne 21 yaşındaki stoper için 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. Brezilya ekibi de bu teklife sıcak bakıyor. Transferle ilgili kısa sürede resmi gelişmeler yaşanabilir.

 

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