Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının takvimini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 16 Haziran Salı günü oynanacak. Aytemiz Alanyasppor ile TAV Antalyaspor ise 18 Haziran Perşembe günü kozlarını paylaşacak.

İlk maçlarda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1; Aytemiz Alanyasppor ise TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.