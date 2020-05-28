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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının takvimi belli oldu. Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 16 Haziran Salı günü, Aytemiz Alanyaspor - TAV Antalyaspor karşılaşması ise 18 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının takvimini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 16 Haziran Salı günü oynanacak. Aytemiz Alanyasppor ile TAV Antalyaspor ise 18 Haziran Perşembe günü kozlarını paylaşacak.

İlk maçlarda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1; Aytemiz Alanyasppor ise TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.

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