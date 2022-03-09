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Son Dakika: Zeljko Obradovic'den savaş sitemi! "Benim ülkem bombalandığında insanların konuştuğunu hatırlamıyorum"

#Zeljko Obradovic#Rusya#Ukrayna
Son Dakika: Zeljko Obradovicden savaş sitemi Benim ülkem bombalandığında insanların konuştuğunu hatırlamıyorum

Zeljko Obradovic, Avrupa'nın Ukrayna halkına gösterdiği yardımı, savaş halinde olan diğer ülkeler için göstermediğini söyledi.

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Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında açıklamalarda bulundu.

Sırp çalıştırıcı, takımı Partizan'ın Lietkabelis ile 7DAYS EuroCup’ta oynadığı maçın ardından katıldığı basın toplantısında, Avrupa'nın Ukrayna halkına gösterdiği yardımı, savaş halinde olan diğer ülkeler için göstermediğini söyledi.

Zeljko Obradovic'in sözleri bu şekilde:

“Hayır, herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Hayatlarımızdaki ilk savaş bu değil. Ben 62 yaşındayım, hayatımda birçok şeyi hatırlıyorum ama 1999’da benim ülkem bombalanırken insanların bu kadar konuştuğunu hatırlamıyorum. İnsanların bir tepki gösterip konuştuklarını hatırlamıyorum. Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da da durum böyle. Ukrayna’da olan bitenler ile ilgili herkes konuşuyor ve bunu yapmaya hakları var. Elbette insan olarak savaşın her türlüsüne karşıyım. Savaş yüzünden bir kişinin bile ölmesi korkunç. Fakat bunu konuşacaksak, başka tarafları da var.”

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#Zeljko Obradovic#Rusya#Ukrayna

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