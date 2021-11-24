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Son Dakika: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Lionel Messi'den sonra bir ilki başardı...

#Yusuf Demir#Barcelona#Cristiano Ronaldo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok konuşulan ismi Barcelona'dan Yusuf Demir ve Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo oldu. Lionel Messi'den sonra bir ilki başararak Katalan devinin tarihine geçen Yusuf Demir geceye damga vurdu.

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Spor Arena Dış Haberler - UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalarak tur şansını zora sokan Barcelona'da Türk asıllı Alman yıldız Yusuf Demir tarihe geçti.

Sezon başında Rapid Wien'den transfer edilen 18 yaşındaki yetenekli futbolcu, Devler Ligi'nde 0-0 sona eren Benfica karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç futbolcu böylece, teknik direktör Xavi'nin, Barcelona'nın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de kendisine yer bulmuş oldu.

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YUSUF DEMİR TARİHE GEÇTİ

Barcelona'da Ronald Koeman döneminin son haftalarında forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, Xavi'nin bu kararı sonrasında adını Barcelona tarihine yazdırmayı başardı. Demir, Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Devler Ligi sınavına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu. (18 yaş, 174 gün)

Lionel Messi ise 2004 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Shakhtar Donetsk mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmış ve 17 yaş, 166 günlük iken bu rekorun sahibi olmuştu.

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Son Dakika: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti Lionel Messiden sonra bir ilki başardı...

LILLE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 5. maçında milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, sahasında Salzburg'u Jonathan David'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fransız ekibi G grubunda liderliğe yükseldi.

Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz 70 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik mücadelede 90 dakika süre aldı. Bir diğer milli yıldızımız Yusuf Yazıcı oyuna 84. dakikada dahil oldu.

RONALDO ATTI, MANU GARANTİLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Villarreal ile Manchester United karşı karşıya geldi. El Madrigal'de oynanan 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.

78. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90. dakikada Jadon Sancho'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Kırmızı Şeytanlar, 10 puana yükseldi ve son 16'yı garantiledi. 7 puanda kalan İspanyol ekibi ise 2. sırada yer aldı.

Son Dakika: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti Lionel Messiden sonra bir ilki başardı...

RONALDO REKORA DOYMUYOR

Bu sezon Manchester United ile çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gole Cristiano Ronaldo ayrıca bir İngiliz kulübünde ilk 5 Şampiyonlar Ligi müsabakasında golle buluşan ilk oyuncu oldu. Portekizli oyuncu ayrıca bu golle birlikte kariyerindeki gol sayısını 799'a yükseltti ve 800 barajına sadece 1 gol kaldı.

36 yaşındaki futbolcu, Villarreal-Manchester United maçının oyuncusu seçildi.

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PUANLARI O KURTARIYOR

Grupta geçtiğimiz hafta zorlu Atalanta deplasmanında henüz 12. dakikada 1-0 geriye düşen Manchester United'a hayat veren isim Cristiano Ronaldo olmuştu. Portekizli oyuncu ilk olarak 45+1'de attığı golle takımını soyunma odasına 1-1 eşitlikle götürdü ve İngiliz ekibinin maça tutunmasını sağlamıştı.

Ardından ise skor 2-1 Manchester United aleyhine iken 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına beraberliği getiren skoru üretmişti. İngiliz temsilcisi, 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Atalanta deplasmanından 2-2'lik skorla 1 puan alarak dönmeyi başarmıştı.

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Son Dakika: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti Lionel Messiden sonra bir ilki başardı...

AVRUPA'DA TEK BAŞINA SIRTLIYOR

Bu sezon süre aldığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atma başarısı gösteren tecrübeli yıldız, Manchester United'ı Devler Ligi'nde sırtlıyor.

Grubun ikinci haftasında oynanan Villarreal maçında 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo, üçüncü haftada Atalanta ile Old Trafford'da oynanan mücadelenin 81. dakikasında da ağları sarmış ve ilk 28 dakikada 2-0 geriye düştükleri maçta 3 puanı takımının hanesine yazdırmayı bilmişti.

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36 yaşındaki futbolcu son olarak ise dördüncü haftada İtalya'da oynanan Atalanta maçının 90+1. dakikasında attığı beraberlik golüyle takımına 1 puan kazandırmayı başardı.

MERİH DEMİRAL'IN MAÇINDA GOL YAĞMURU

Grubun diğer maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Youngs Boys'a konuk oldu. nefes kesen düello 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Bu sonuçların ardından 10 puanlı lider Manchester United'ın ardından 7 puanlı Villarreal, 2. sırada yer aldı. 6 puanı bulunan Atalanta, 3 sırada bulunurken 4 puanlı Young Boys, son sırada haftayı kapattı.

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CHELSEA, JUVENTUS'U RAHAT GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea, sahasında Juventus'u konuk etti. Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Chelsea, grupta averajla liderliğe yükseldi. İngiliz ekibi galibiyeti; 25. dakikada Chalobah, 56'da Reece James, 58'de Hudson-Odoi ve 90+5'te Timo Werner'in ayağından gelen gollerle elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

E Grubu:

Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz): 0-0

F Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya): 3-3

G Grubu:

Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 1-0

Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya): 2-0

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya): 4-0

Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya): 1-1

 

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#Yusuf Demir#Barcelona#Cristiano Ronaldo

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