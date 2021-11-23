Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına Halil Umut Meler damgası! Kaderi değiştiren karar...
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına damga vurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Meler, Devler Ligi'nde de tepkilerin odağındaydı.
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Dinamo Kiev Bayern Münih'i konuk ederken, karşılaşmaya FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler damga vurdu.
METE KALKAVAN UYARMADI, OYUN DEVAM ETTİ
VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, pozisyonu inceledi ve izleme tavsiyesinde bulunmadı. Halil Umut Meler de oyunu devam ettirdi.
DERBİYE DAMGA VURMUŞTU
Dinamo Kiev cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Halil Umut Meler, Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla da dikkatleri üzerine toplamıştı.