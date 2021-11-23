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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına Halil Umut Meler damgası! Kaderi değiştiren karar...
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 22:43 | 

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına Halil Umut Meler damgası! Kaderi değiştiren karar...

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına damga vurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Meler, Devler Ligi'nde de tepkilerin odağındaydı.

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1
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Dinamo Kiev Bayern Münih'i konuk ederken, karşılaşmaya FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler damga vurdu.
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Hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini yöneten ve verdiği kararlarla özellikle sarı-kırmızılı cephenin tepkisini çeken Meler, Ukrayna'daki mücadelede de tepkilerin odağındaydı.
3LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ

LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada Bayern Münih, Lewandowski'nin 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
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Polonyalı golcü böylece, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez üst üste 9 maç gol atmayı başaran tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.
5PENALTI BEKLENTİSİ VE İTİRAZ

PENALTI BEKLENTİSİ VE İTİRAZ

Mücadelede dakikalar 38'i gösterirken, Dinamo Kiev penaltı bekledi. Ceza sahası içi sol çaprazında Lucas Hernandez'in müdahalesiyle Buyalskiy yerde kaldı.
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Ukrayna ekibi pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti ve hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.
7METE KALKAVAN UYARMADI, OYUN DEVAM ETTİ

METE KALKAVAN UYARMADI, OYUN DEVAM ETTİ

VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, pozisyonu inceledi ve izleme tavsiyesinde bulunmadı. Halil Umut Meler de oyunu devam ettirdi.
84 DAKİKA SONRA FARK 2YE ÇIKTI

4 DAKİKA SONRA FARK 2'YE ÇIKTI

Skoru eşitleme şansını kaçıran Ukrayna ekibinde başta Mircea Lucescu olmak üzere teknik ekip ve futbolcuların yoğun itirazları sonuçsuz kalırken, bu pozisyondan 4 dakika sonra Bayern Münih farkı 2'ye çıkarttı.
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42. dakikada sahneye çıkan Kingsley Coman, Bayern Münih'in skoru 2-0'a getirmesini sağladı.
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Mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.
11DERBİYE DAMGA VURMUŞTU

DERBİYE DAMGA VURMUŞTU

Dinamo Kiev cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Halil Umut Meler, Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla da dikkatleri üzerine toplamıştı.
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Fatih Terim'e kırmızı kart göstererek oyundan atan Meler, Diagne'nin maçın son dakikalarında bulduğu golü, faul gerekçesiyle iptal ederek Galatasaray cephesinin tepkisiyle karşılaşmıştı.
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