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Haber Giriş: 04.07.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

Son Dakika | Yukatel Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

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Son Dakika | Yukatel Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi!
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Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Bülent Uygun’un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun’un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

DENİZLİSPOR KARİYERİ 8 MAÇ SÜRDÜ

Bülent Uygun, Denizlispor'da 8 maça çıkarken 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Uygun, 1-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından ''Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır.'' sözlerini kullanmıştı.

Son Dakika | Yukatel Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi

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