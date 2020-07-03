Son Dakika | Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu olaylar hakkında "Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi. Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim." şeklinde konuştu.