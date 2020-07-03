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GeriFutbol Son Dakika | Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı!
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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 23:49,

Son Dakika | Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı!

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği 30'uncu haftanın açılış maçının ardından sahada gerginlik yaşandı.

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Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı

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Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevindi.

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Kaleci Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı.

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Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı.

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Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu olaylar hakkında "Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi. Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim." şeklinde konuştu.

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