Son Dakika | Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı!
Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği 30'uncu haftanın açılış maçının ardından sahada gerginlik yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı
2
Abone Ol
Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevindi.
3
Abone Ol
Kaleci Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı.
4
Abone Ol
Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı.
5
Abone Ol
Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.
6
Abone Ol
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu olaylar hakkında "Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi. Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim." şeklinde konuştu.