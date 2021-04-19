MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Yukatel Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi!
GeriFutbol Son Dakika: Yukatel Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Yukatel Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Yukatel Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi!

Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki teknik adam, son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.

Son Dakika: Yukatel Denizlisporda Ali Tandoğan dönemi

Son Dakika: Yukatel Denizlisporda Ali Tandoğan dönemi

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi