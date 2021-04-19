Son Dakika: Yukatel Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki teknik adam, son olarak Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.

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