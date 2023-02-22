Son Dakika: Yine Real Madrid, yine tarihi bir geri dönüş! Liverpool hiç böyle yenilmemişti... İnanılmazı başardılar... "Bir devir bitti"

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid, geçen sezon finalde 1-0 mağlup ettiği Liverpool'un Anfield'da konuğu oldu. Napoli ise Eintracht Frankfurt ile Almanya'da kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 4. dakikasında Darwin Nunez'in topukla attığı golle 1-0 öne geçen Liverpool, takım arkadaşının geri pasını uzaklaştırmak isteyen Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın hatasını iyi değerlendiren Muhammed Salah ile 14. dakikada skoru 2-0 yaptı.

YİNE REAL MADRID, YİNE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Real Madrid, 21. dakikada Vinicius Junior'ın ceza alanı sol çaprazından yaptığı şık vuruşla durumu 2-1'e getirdi. 36. dakikada bu kez Liverpool kalecisi Alisson'un uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Vinicius Junior'a çarparak ağlarla buluştu ve soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gidildi.

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İkinci yarıya adeta golle başlayan Real Madrid, 47. dakikada sol taraftan Luka Modric'in kullandığı serbest atışta ceza alanında kendini unutturan Militao'nun kafa vuruşuyla ürettiği skorla durumu 3-2 yaptı ve mücadelede ilk kez öne geçti.

Müsabakanın skorunu belirleyen isim ise Karim Benzema oldu. Kronometreler 55. ve 67. dakikaları gösterdiğinde sahneye çıkan Fransız yıldız, tabelayı 5-2 yaptı ve Real Madrid, Liverpool deplasmanında tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Rövanş karşılaşması 15 Mart Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

LIVERPOOL HİÇ BÖYLE YENİLMEMİŞTİ

Liverpool, tarihinde ilk kez sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol gördü. Premier Lig temsilcisi ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçtikten sonra rakibine 3 farklı mağlup olan ilk takım oldu.

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Darwin Nunez'in başlama düdüğünden 3 dakika 10 saniye sonra Real Madrid ağlarına gönderdiği gol ise Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında attığı i en erken gol olarak kayıtlara geçti.

REAL MADRID BUNU BAŞARAN İLK TAKIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde imza attığı geri dönüşlerle meşhur olan Real Madrid, bu alanda istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003-04 sezonundan itibaren 10'dan az şut çekerek 5 gol birden atan ilk takım oldu. İspanyol devi, 5-2 galip ayrıldığı Liverpool deplasmasmanında yalnızca 9 şut çekti.

MAÇIN ADAMI VINICIUS JR.

Öte yandan Vinicius Jr, Liverpool-Real Madrid maçının en iyi oyuncusu seçildi. Liverpool karşısında ikinci yarıda 2 gol atan Karim Benzema ise 6 golle Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu oldu.

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MOHAMMED SALAH TARİHE GEÇTİ

Real Madrid karşısında Darwin Nunez'in attığı şık golde asisti yaparak maça harika başlayan Mohammed Salah, 10 dakika sonra da kaleci Thibaut Courtais'nın hatası sonrasında topu filelerle buluşturdu ve mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Bu gol aynı zamanda Mohamed Salah'ı, Liverpool tarihine geçiren gol oldu. Kırmızı formayla Avrupa arenasında tam 42. golünü kaydeden deneyimli hücum oyuncusu, efsane isim Steven Gerrard'ı geride bırakarak Avrupa Kupaları'nda İngiliz ekibinin en çok fileleri sarsan ismi olarak kayıtlara girdi.

Öte yandan Mohammed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 ayrı maçta hem gol hem asist yaparak bir İngiliz kulübüyle bunu başaran ilk oyuncu unvanını elde etti.

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MAÇTAN SONRA NE DEDİLER?

Carlo Ancelotti: Bence Vinicius, dünyadaki en belirleyici oyuncu. Kimse onun gibi değil.

Karim Benzema: Kritik bir maçta 2-0 gerideyseniz, daha fazlasını istersiniz. Bir gol her şeyi değiştirebilir ve Vinicius’un attığı gol de bunu yaptı.

Jordan Henderson: Bu akşamı açıklamak, konuşmak zor...

Real Madrid: Real Madrid diye yazılır, geri dönüş diye okunur.

Thierry Henry: Bence bugün Liverpool için bir devir kapandı.

Jamie Carragher: Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Anfield'a gelip Liverpool'u bu hallere düşüren bir takım hiç görmemiştim. Utanıyorum! Darmadağın oldum.

Steven Gerrard: Bazen teslim olarak, yenildiğinizi kabul etmelisiniz. Bu gece Anfield'da Modric'in ve Benzema'nın büyüklüğüne şahit olduk.

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NAPOLI AVANTAJI KAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Napoli, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, dış sahadaki mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

36. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Napoli, 40. dakikada Victor Osimhen ile öne geçmeyi başardı. Eintracht Frankfurt, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken Napoli, 65. dakikada Giovanni Di Lorenzo ile farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan da 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Rövanş mücadelesi, 15 Mart'ta Napoli'nin ev sahipliğinde oynanacak.

GOL YEMEYİ UNUTTULAR

İtalya Serie A'da en yakın rakibi Inter'in 15 puan önünde zirvede yer alan Napoli, ligde oynadığı son 3 maçta gol yememişti. Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-jae'nin savunmadaki liderliği üstlendiği İtalyan ekibi, ligdeki son 4 deplasmanında da kalesini gole kapatmış durumda... Napoli, Frankfurt deplasmanında gol yemeden önemli bir galibiyete ulaşmayı başardı.

DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

KIM MIN JAE VE ELJIF ELMAS NE YAPTI?

Napoli'de Kim Min Jae 90 dakikada sahada kaldı. Eljif Elmas ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.