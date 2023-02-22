Liverpool - Real Madrid maçında Thibaut Courtois ve Alisson Becker'den inanılmaz hatalar

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk yarısında Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Liverpool file bekçisi Alisson Becker yeşil sahalarda nadir görülen hatalara imza attı.

Mücadele 1-0 Liverpool'un üstünlüğü ile devam ederken 14. dakikada rahat pozisyonda topu uzaklaştırmada geciken Thibaut Courtois, dizine çarpan topu Mohamed Salah'a kaptırdı.

Yaptığı pres sonrası bir anda topu önünde bulan Mısırlı yıldız Mohamed Salah ise bu hatayı affetmeyerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Mohamed Salah, 42 gole ulaşarak Liverpool tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

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HATA SIRASI BECKER'DE

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. 21. dakikada attığı harika golle farkı 1'e indirdi.

Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde hata sırası Allison Becker'e geldi.

Gomez'in geri pasında kaleci Allison ceza sahasında topu uzaklaştırmak istedi ancak bu esnada pres yapan Vinicius Jr'ın sağ ayağına çarpan top Allison'u aşarak ağlarla buluştu ve skoru 2-2'ye geldi.

AKILLARA LORİS KARİUS GELDİ

Liverpool - Real Madrid maçında Thibaut Courtois ve Allison Becker'in yaşadığı talihsizlikler, 2018 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini akıllara getirdi.

Finalde Liverpool'un kalesini koruyan Loris Karius, yaptığı 2 büyük hatayla kupayı Real Madrid'in kaldırmasında büyük etkisi olmuştu.