Liverpool - Real Madrid (Canlı anlatım)

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, Andfield'da Real Madrid ile karşılaşıyor.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Liverpool 2-5 Real Madrid
Goller: 4' Nunez, 14' Salah, 21 ve 36' Vinicius Junior, 47' Eder Militao, 55 ve 67' Karim Benzema
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajcetic, Salah, Gakpo, Nunez.