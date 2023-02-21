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Liverpool - Real Madrid (Canlı anlatım)

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Real Madrid
Liverpool - Real Madrid (Canlı anlatım)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 23:27

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, Andfield'da Real Madrid ile karşılaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Liverpool 2-5 Real Madrid

Goller: 4' Nunez, 14' Salah, 21 ve 36' Vinicius Junior, 47' Eder Militao, 55 ve 67' Karim Benzema

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Liverpool - Real Madrid maçından öne çıkan fotoğraflarLiverpool - Real Madrid maçından öne çıkan fotoğraflarHaberi görüntüle

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajcetic, Salah, Gakpo, Nunez.

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Real Madrid

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