Serhan Türk, İstanbul DHA
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Son Dakika: Yiğit Şardan resmen Galatasaray’ın 6. başkan adayı! Listesinde Abdurrahim Albayrak da var...
Galatasaray’da 19 Haziran’da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu.
Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı’na verecek.
Yiğit Şardanın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.
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