Son Dakika: Galatasaray, TFF ve UEFA nezdinde resmen harekete geçti! Aboubakar ve Billong...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Süper Lig’de son 8 haftanın incelenmesi konusunda TFF’ye yaptığı başvurunun ardından bir hamle de Galatasaray’dan geldi...

Sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor’u 7-0 yendiği maçtan önce iki takımın Kamerunlu futbolcuları Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong arasındaki görüşmelerin incelenmesi için TFF ve UEFA nezdinde resmen harekete geçti. Beşiktaşlı Aboubakar’ın Billong’a milli takım sözü verdiği ve sonrasında Hataysporlu oyuncunun kariyerinde ilk kez Kamerun Milli Takımı’na seçildiği iddiası, Galatasaray’ın başvuru gerekçelerinden biri oldu. Maç sonrası Billong’u takımdan gönderen Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gerekçesini şöyle anlatmıştı:

'MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE AYAĞINA DÖVME YAPTIRDIĞI İÇİN HER TOPA SIRTINI DÖNDÜ'

“Billong Beşiktaş maçından bir gün önce ayağına dövme yaptırdı. Dövme yapılan futbolcunun bacağı 1 hafta ağrıyor. Her topa sırtına döndü. Birçok pozisyon verdik, goller yedik. Böyle futbolcunun takımda kalmasını istemem. ‘Bu adamı gönderelim’ dedik. Bunun dışında varsa ekstra bir şey, bilmiyoruz.” Sarı kırmızılılar, Savaş’ın bu sözlerinin de Billong hakkındaki şüphelerini güçlendirdiği görüşünde. Maçta ilk 11’de sahaya çıkan Billong, ilk yarı sonunda skor 5-0 iken oyundan alınmıştı.