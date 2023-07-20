Son Dakika: Yeni Malatyaspor resmen ligden çekildi!

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Yeni Malatyaspor, tesislerinin kullanılamaz halde olması sebebiyle hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilme taleplerinin TFF tarafından kabul edildiğini ve 2023-24 sezonunda mücadele etmeyerek 2024-25 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'e geri döneceklerini duyurdu.

TFF DE AÇIKLAMIŞTI

Trendyol 1. Lig'in 18 takımla oynanacağı açıklandı.

TFF tarafından yapılan incelemelerde Yeni Malatyaspor'un lige devam edemeyecek şartlara sahip olmasından ötürü bu sene ligde olmayacağı belirtildi.

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos’ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak.